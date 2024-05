Impara l'inglese con le lezioni illimitate di Babbel Live in sconto del 50%

Se intendi imparare l'inglese o una nuova lingua straniera da casa, ti segnaliamo l'ultima offerta sui piani di Babbel Live, la piattaforma che offre videolezioni di lingua online con insegnanti madrelingua. La promozione prevede uno sconto del 50% sul piano annuale, disponibile al prezzo scontato di 40 euro al mese per dodici mesi invece di 79 euro.

L'iscrizione a Babbel Live offre lezioni illimitate, in tempo reale e personalizzate. In più il servizio propone prenotazioni flessibili (volendo è possibile prenotare una lezione anche all'ultimo minuto), la possibilità di scegliere gli argomenti di proprio interesse e la libertà di seguire le lezioni sette giorni su sette, di mattina o la sera.

Imparare l'inglese con Babbel Live (nuova offerta)

La piattaforma Babbel Live si distingue dagli altri servizi che permettono di imparare l'inglese online per la sua organizzazione completa e la rapidità nell'iniziare a parlare una nuova lingua straniera. Merito soprattutto dei tanti insegnanti madrelingua certificati, i quali spingono i loro studenti non soltanto a imparare la teoria ma anche a parlare dal vivo, con risultati tangibili fin dalla prima lezione.

Le lezioni avvengono in piccoli gruppi, fino a un massimo di sei partecipanti, con cui è possibile esercitarsi nella conversazione per bruciare ulteriormente le tappe. Inoltre, a seconda del proprio livello di studio, si ricevono costanti feedback dagli insegnanti, che hanno il compito di correggere eventuali problemi in corso d'opera, senza aspettare la lezione successiva.

Tutti i piani Babbel Live includono lezioni illimitate, con gli studenti che possono scegliere tra i seguenti piani:

1 mese: 79 euro al mese

3 mesi: 56 euro al mese (30% di sconto)

6 mesi: 48 euro al mese (40% di sconto)

12 mesi: 40 euro al mese (50% di sconto)

Per beneficiare dello sconto del 50% è sufficiente collegarsi a questa pagina di Babbel, selezionare una lingua e scegliere un piano tra quelli elencati qui sopra.

