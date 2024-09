Impara fino a 41 lingue straniere con meno di 90 euro grazie a Mondly

Se durante l'ultima estate si è avuta la certezza di essere inadeguati a causa della mancata conoscenza di una lingua straniera, in particolare l'inglese, è il momento giusto per mettere le cose a posto. A questo proposito segnaliamo l'offerta per il ritorno a scuola di Mondly, premiata come app dell'anno da Facebook e migliore nuova app da Apple con più di 125 milioni di download. Grazie all'ultima promozione, è possibile attivare il piano a vita e imparare così fino a 41 lingue con un unico pagamento di 89,99 euro.

Imparare fino a 41 lingue con il piano a vita di Mondly

Da anni il metodo Mondly continua a fare scuola tra numerose persone in tutto il mondo. Lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale ed esercizi innovativi incentrati sulla conversazione hanno aiutato fino ad oggi tantissimi ragazzi a parlare una o più nuove lingue come dei madrelingua. E tutto questo in modo facile, veloce e divertente.

Tra le lingue che si possono imparare con Mondly si annoverano l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il cinese, il coreano e il turco. Ma anche l'arabo, il persiano, l'ebraico, il portoghese, l'olandese, lo svedese, il norvegese, il catalano e il latino. Meritano una menzione anche il danese, il finlandese, il lettone, il lituano, il croato, il polacco, il bulgaro, il rumeno, il greco e l'afrikaans.

Uno dei principali punti di forza di Mondly è il focus dei suoi esercizi non più sulle singole parole, ma sulle frasi di uso comune. Un cambio di paradigma totale, grazie al quale le persone riescono a prendere parte alle conversazioni in lingua straniera nel giro di pochi minuti.

Il piano a vita di Mondly è in offerta a 89,99 euro, grazie all'ultima offerta per il ritorno a scuola promossa sul sito ufficiale. È richiesto un pagamento unico, dopodiché si avrà accesso illimitato a tutti i corsi e alle lezioni per imparare fino a 41 lingue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.