Impara fino a 41 lingue grazie alla promo Ritorno a Scuola di Mondly

L'ultima promozione in corso sul sito ufficiale di Mondly, l'app di riferimento per imparare una nuova lingua straniera da casa, sconta il piano a vita del 96%. Grazie all'offerta Ritorno a scuola, è dunque possibile attivare l'account con i corsi di tutte le 41 lingue proposte dall'applicazione al prezzo di 89,99 euro invece di 1.999,99 euro.

Tra le lingue che è possibile imparare con il piano a vita di Mondly si annoverano l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il cinese, il russo, il giapponese e il coreano. Oltre a queste ci sono anche l'arabo, il turco, l'ebraico, il portoghese e l'afrikaans.

Mondly: la promo Ritorno a scuola sconta il piano a vita del 96%

Migliore nuova app da Apple e App dell'Anno da Facebook: sono alcuni dei riconoscimenti più prestigiosi ricevuti in questi anni da Mondly, nel frattempo divenuta l'app di riferimento per milioni di ragazzi in tutto il mondo, come dimostra l'impressionante numero di download raggiunto.

Mondly è un'app che riesce a unire esercizi incentrati sul riconoscimento vocale e sulla conversazione, oltre a proporre lezioni in realtà aumentata. L'obiettivo è quello di accelerare il processo di apprendimento di una nuova lingua, in modo che lo studente virtuale riesca a parlare nel più breve tempo possibile come un madrelingua.

Rispetto ai corsi tradizionali in presenza, o alle stesse lezioni previste dentro le aule scolastiche, gli esercizi proposti da Mondly si focalizzano non sulle singole parole ma sulle frasi di uso comune. Questo metodo permette di memorizzare le parole più usate e prendere parte a conversazioni reali in molto meno tempo.

Il piano a vita di Mondly è disponibile in offerta al prezzo scontato di 89,99 euro. È previsto un pagamento unico, a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali.

