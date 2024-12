Impara fino a 41 lingue dal prossimo anno con Mondly

Se hai il desiderio o la necessità di imparare una lingua straniera, ti segnaliamo l'ultima offerta sul piano a vita di Mondly, che consente di apprendere fino a 41 lingue. Grazie alla promozione in corso, l'accesso al pacchetto a vita è disponibile al prezzo scontato di 99,99 euro: è previsto un solo pagamento.

Nel corso degli ultimi anni l'app per l'apprendimento delle lingue straniere Mondly ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi. Merito in particolare del suo rivoluzionario metodo di studio, che ha permesso a milioni di studenti "virtuali" di imparare una o più lingue nel giro di poche settimane.

Per accedere all'offerta limitata di questi giorni, che prevede un maxi sconto del 95%, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Mondly.

Imparare fino a 41 lingue straniere con Mondly

Tra i riconoscimenti ricevuti nel corso degli ultimi anni da Mondly vi sono anche quelli di Migliore nuova app da Apple e App dell'Anno da Facebook. Un successo testimoniato poi dagli oltre 125 milioni di download dell'applicazione su tutte le piattaforme compatibili, da Google Play Store (device Android) ad App Store (iPhone).

L'app in questione unisce esercizi che si basano su riconoscimento vocale, conversazione e lezioni in realtà aumentata, con l'obiettivo di portare ciascuno dei suoi studenti a parlare una nuova lingua nel minor tempo possibile. D'altronde sono già in tanti a conoscere ed apprezzare il metodo Mondly, che sposta il focus di studio sulle frasi di uso comune e non più sulle singole parole, consentendo a chiunque di prendere parte a conversazioni autentiche in pochi minuti.

Tra le 41 lingue disponibili si annoverano l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il cinese, il turco, il giapponese, il coreano e l'arabo.

In questi giorni il piano a vita di Mondly è disponibile a 99,99 euro, per effetto del 95% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.