Impara a spendere meno per i tuoi viaggi con una VPN

Quando si organizza un viaggio, in particolare se si è diretti all'estero, una delle spese più rilevanti è quella del volo aereo. Di solito, più una meta è lontana e maggiori sono i costi da sostenere. Esiste però un modo, spesso e volentieri sottovalutato, che permette di ottenere tariffe più convenienti. Ci stiamo riferendo all'utilizzo di una VPN, acronimo per virtual private network, vale a dire il servizio di rete privata virtuale che aiuta i suoi utenti a mascherare il proprio indiritto IP e a navigare in completo anonimato.

Una delle migliori VPN in questo senso è NordVPN, ottima anche come VPN per voli aerei. In questi giorni è in offerta fino al 72% in meno rispetto al prezzo di listino, con tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Come spendere meno per i viaggi con una VPN

Capita sempre più di frequente di vedere i prezzi dei biglietti aerei aumentare in modo spropositato da un giorno all'altro, senza un apparente motivo che giustifichi questo rialzo. La colpa è del cosiddetto "dynamic pricing", una tecnica collaudata che le compagnie aeree mettono in atto quando si accorgono che una persona cerca più e più volte lo stesso volo.

L'uso di una VPN è il rimedio più efficace per proteggere gli utenti dalle fluttuazioni di prezzo. In primis perché nasconde l'indirizzo IP, una delle informazioni più importanti che le compagnie aeree utilizzano per personalizzare i prezzi dei biglietti. L'altro motivo per cui suggeriamo di usare una VPN è che quest'ultima è in grado di crittografare il traffico Internet, in questo modo impedisce a società di terze parti di monitorare le attività online evitando così la profilazione.

Tornando al servizio NordVPN, in questi giorni è in promozione a partire da 3,39 euro al mese per i primi due anni, con sconti fino al 72%. Inoltre, è possibile garantirsi 3 mesi extra di servizio in regalo e un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

