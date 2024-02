Impara 41 lingue straniere con Mondly: sconto di 1000€ per SEMPRE

Mondly è una piattaforma di apprendimento delle lingue online che mette a disposizione ben 41 lingue straniere da poter imparare e lo fa applicando uno sconto senza precedenti: si tratta del 95% di sconto che equivale a ben 1000€ risparmiati per un prezzo totale di soli 99€ che, una volta pagati, permettono di accedere a Mondly per tutta la vita (sì, avete letto bene), accedendo a tutte le opportunità che la piattaforma mette a disposizione.

Mondly: risparmia 1000€ e impara tutte le lingue che vuoi!

Mondly è una piattaforma innovativa per l'apprendimento delle lingue che combina strategie di gamification e tecnologie avanzate per offrire un'esperienza di apprendimento rapida ed efficace. Concentrandosi sulle frasi anziché sulle singole parole, Mondly aiuta gli utenti a memorizzare le parole più utilizzate, a formare frasi e a partecipare a conversazioni in pochi minuti.

Collaborando con madrelingua professionisti, Mondly assicura un allenamento sulle pronunce e sugli accenti. Grazie a un Chatbot dotato di riconoscimento vocale e a corsi in Realtà Aumentata, gli utenti possono esercitarsi in conversazioni simili a quelle reali.

Mondly offre la flessibilità di imparare direttamente dalla propria lingua madre consentendo agli utenti di scegliere tra 41 lingue disponibili. Con oltre 110 milioni di utenti in tutto il mondo e un numero in costante crescita, Mondly continua a conquistare consensi per la sua approccio innovativo ed efficace all'apprendimento delle lingue.

Grazie alla sua combinazione unica di tecnologie avanzate, contenuti di alta qualità e metodi didattici comprovati. La promozione attiva, inoltre, permette di accedere a tutti questi elementi e contenuti ad un prezzo stracciato, grazie al 95% di sconto sull'unico pagamento a vita presente e disponibile.

Mondly è una delle principali e più innovative piattaforme per lo studio e l'apprendimento di nuove lingue e oggi è presente uno sconto di 1000€ (-95%) sull'unico pagamento grazie al quale potrete accedere per sempre ai servizi offerti: costo finale di 99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.