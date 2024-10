iMessage permetterà ai minori di segnalare immagini esplicite

Apple sta aggiungendo una nuova funzionalità di sicurezza per bambini. Come rivelato dal The Guardian, questa consente loro di inviare una segnalazione ad Apple quando ricevono foto o video con nudità. Dopo aver esaminato qualsiasi cosa ricevuta, l'azienda può segnalare a sua volta i messaggi alle forze dell'ordine. La nuova funzionalità amplia la funzionalità Communication Safety di Apple, che utilizza la scansione sul dispositivo per rilevare la nudità in foto o video ricevuti tramite iMessagge, AirDrop o Contact Poster e sfocarli. Oltre a sfocare la foto o il video, Apple mostra anche un pop-up con opzioni per inviare un messaggio a un adulto, ottenere risorse di aiuto o bloccare il contatto. Come parte di questa nuova funzionalità, attualmente in fase di test in Australia con iOS 18.2, gli utenti potranno anche inviare una segnalazione ad Apple su eventuali immagini o video contenenti nudità.

Inoltre, come ricordato ancora dal The Guardian: "il dispositivo preparerà un rapporto contenente le immagini o i video, nonché i messaggi inviati immediatamente prima e dopo l'immagine o il video. Includerà le informazioni di contatto di entrambi gli account e gli utenti potranno compilare un modulo che descrive cosa è successo". Da lì, Apple esaminerà il rapporto e potrà scegliere di intraprendere azioni come impedire a un utente di inviare iMessage o segnalare alle forze dell'ordine.

iMessage: funzionalità di sicurezza in arrivo, ma senza una data

Il The Guardian afferma che Apple ha intenzione di rendere disponibile la nuova funzionalità di iMessage a livello globale, ma non ha specificato quando ciò potrebbe accadere. Nel 2021, Apple ha annunciato una serie di funzionalità per la sicurezza dei minori. Vi è ad esempio la scansione della libreria Foto di iCloud di un utente per individuare materiale di abuso sessuale sui minori, ma anche l'invio di notifiche ai genitori quando i loro figli inviavano o ricevevano foto esplicite. Dopo le proteste dei difensori della privacy, Apple ha rimandato il lancio di queste funzionalità per rivedere il progetto. Infine, a dicembre 2022, ha deciso di abbandonare i suoi piani di scansione per immagini di abuso sessuale sui minori. Non è chiaro se in futuro l’azienda di Cupertino rivedrà ancora i suoi piani