Imagine With Meta: come usare il generatore di immagini in Italia

Imagine With Meta è il nuovo generatore di immagini di Meta, annunciato solo pochi giorni fa dall’azienda di Menlo Park. Inserendo un semplice input testuale in linguaggio naturale, questo strumento è capace di generare delle immagini realistiche in pochi secondi. Questo nuovo modello è attualmente disponibile soltanto per gli utenti statunitensi, tuttavia esiste un modo semplice per poter “aggirare” questa restrizione e sfruttare tutte le potenzialità di Imagine With Meta in Italia. La risposta a ciò è NordVPN. Si tratta di uno dei servizi di VPN più celebri e amati al mondo il quale, oltre a proteggere la navigazione su internet, consente di modificare l’indirizzo IP degli utenti. Grazie a NordVPN è infatti possibile scegliere uno dei server statunitensi offerti dal servizio e accedere al servizio di Meta. Acquistando il piano biennale di NordVPN è inoltre possibile ottenere uno sconto del 69% sul prezzo originario, più altri 3 mesi extra gratis.

Imagine With Meta: generare immagini gratis, ma con filigrana visibile

Imagine With Meta si basa sul modello proprietario di generazione di immagini Emu ed è capace di creare immagini ad alta risoluzione da semplici istruzioni di testo. Come DALL-E, Midjourney o StableDiffusion genera quattro immagini per richiesta. Tuttavia, a differenza dei concorrenti, questo strumento è totalmente gratuito (almeno per il momento). Le immagini generate sono attualmente dotate di una filigrana visibile all’occhio umano, in modo che gli utenti capiscano che quelle particolari immagini sono frutto dell’AI. Tuttavia, in un futuro prossimo, Meta ha dichiarato che verrà applicata una filigrana invisibile.

Per accedere alla beta dello strumento bastano pochi passi. In primis è necessario scaricare NordVPN e, dopo aver completato la registrazione, modificare il proprio indirizzo IP, scegliendo un server posizionato negli Stati Uniti. Fatto ciò, basterà recarsi sul sito del servizio e accedere con le proprie credenziali Instagram o Facebook (oppure creare un nuovo account con il proprio indirizzo e-mail). Fatto ciò, sarà possibile inserire la propria richiesta testuale e generare le immagini desiderate. Se un’immagine (tra le quattro generate) è considerata soddisfacente, sarà possibile salvarla sul proprio PC cliccando sul tasto “Scarica immagine”. Semplice, no?

