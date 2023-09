DALL-E 3: OpenAI annuncia il nuovo generatore di immagini AI

Ad un anno esatto dall’apertura al grande pubblico di DALL-E 2 (eliminando la precedente waitlist), OpenAI lancia DALL-E 3, la nuova versione del suo strumento di intelligenza artificiale generativa text-to-image. La grande novità introdotta da OpenAI è l’integrazione di DALL-E 3 in ChatGPT. Gli utenti potranno infatti generare immagini e visualizzarle direttamente all’interno della chat, senza dover fare inserire specifici prompt. Il nuovo modello è infatti in grado di comprendere meglio il contesto della richiesta (che sia una frase o un paragrafo intero) e fornire un’immagine più accurata e ricca di dettagli. L’azienda ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube per mostrare in anteprima il funzionamento di DALL-E 3 in ChatGPT.

DALL-E 3: un modello AI più intuitivo e sicuro dei precedenti

DALL-E 3 è in grado di creare immagini prendendo spunto dalle conversazioni di ChatGPT. Rispetto ai modelli precedenti, l’AI generativa è nettamente migliorata, sia a livello di grafica, sia a livello qualitativo, prendendo in considerazione ogni dettaglio richiesto. Come già visto con DALL-E 2, anche il nuovo modello proporrà quattro immagini tra cui scegliere. Naturalmente, se il risultato non dovesse essere appagante, l’utente potrebbe sempre chiedere a ChatGPT di modificare l’immagine con una semplice richiesta di poche parole.

Le altre novità riguardano poi la sicurezza, la privacy e il copyright delle immagini. In primis l’AI non potrà generare contenuti violenti, per adulti o che incitano all’odio. Inoltre, come spiega OpenAI sul suo sito ufficiale, DALL-E 3 non è in grado di creare immagini di personaggi pubblici, a condizione che nel messaggio venga specificamente menzionato un nome. L’AI non prenderà poi in considerazione richieste che prevedono la creazione di immagini con lo stile di un’artista vivente (cosa invece possibile con DALL-E 2). OpenAI offre anche agli artisti la possibilità di escludere le loro opere dall’addestramento dei futuri modelli di generazioni di immagini. Tuttavia, per fare ciò, gli artisti che devono caricare le loro opere sul sito di OpenAI e chiedere che queste non vengano utilizzate. DALL-E 3 sarà disponibile a partire da ottobre 2023 per gli utenti ChatGPT Plus e ChatGPT Enterprise (le versioni a pagamento del chatbot).