IliadBox Fibra: FTTH veloce e senza costi nascosti da 19,99€

Iliad ha appena lanciato la sua nuovissima offerta chiamata IliadBox Fibra, che si distingue per le sue prestazioni all'avanguardia nel mercato delle connessioni internet domestiche in Italia, offrendo vantaggi unici. Questo pacchetto include una connessione al 100% in FTTH con chiamate illimitate, senza alcun costo nascosto e con garanzia di prevenzione da eventuali aumenti tariffari.

Inoltre, viene fornito gratuitamente l'innovativo iliadbox dotato della tecnologia Wi-Fi 6, assicurando così prestazioni di altissimo livello ed una stabilità di segnale senza rivali. Con questa offerta, le chiamate sono illimitate sia in Italia che verso più di 60 destinazioni internazionali, aggiungendo inoltre la comodità di una segreteria telefonica e l'efficiente app iliadbox connect per una gestione ottimale della connessione.

IliadBox Fibra: i dettagli

Sul versante tecnico, le prestazioni della connessione possono variare a seconda della tecnologia disponibile presso la vostra abitazione. Ad esempio, con la tecnologia FTTH EPON, la velocità di download può raggiungere fino a 5 Gbit/s, suddivisi tra Wi-Fi e porte ethernet, con un upload che può arrivare fino a 700 Mbit/s. Nel caso della tecnologia FTTH GPON, invece, si può contare su una velocità di download fino a 2,5 Gbit/s e un upload fino a 500 Mbit/s. È da tenere presente che le prestazioni possono variare a seconda della copertura, della congestione di rete e da altri fattori.

Dal punto di vista economico, l'offerta di Iliad si contraddistingue per la sua competitività oltre che per la sua trasparenza. Per i clienti Iliad con un piano mobile attivo da 9,99 euro al mese, il costo mensile sarà di 19,99 euro al mese, mentre, per chi non è ancora cliente Iliad mobile, l'offerta sarà disponibile a 24,99 euro/mese.

Costi ed altro

È previsto un costo una tantum di 39,99 euro per l'installazione. L'offerta Iliadbox Fibra è sicuramente una scelta ideale per i clienti Iliad con il mobile attivo o per chi è alla ricerca di una connessione Internet affidabile ad alta velocità e senza costi nascosti.

