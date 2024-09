Iliad: perché la sua fibra porta il gaming ad un altro livello

Per tante persone, ragazzi e non, il gaming è una cosa seria. E non solo in estate, o durante i periodi di vacanza come Natale e Pasqua, ma tutti i mesi, tutti i giorni dell'anno. Da qui l'importanza di una connessione Internet in grado di assicurare un'esperienza di gioco più che soddisfacente, che può rappresentare anche un vantaggio significativo nelle sempre più frequenti sfide online con gli altri giocatori.

Una delle migliori connessioni per giocare è la fibra di Iliad. Il merito non è da attribuire soltanto alla velocità della fibra ottica FTTH, da poco premiata come la fibra più velocità d'Italia per download e upload, ma anche alla nuova tecnologia Wi-Fi 7, il cui debutto risale proprio a quest'anno. In queste ore, è possibile attivare l'offerta per la fibra al prezzo scontato di 21,99 euro al mese invece di 25,99 euro, con la garanzia che il prezzo rimanga inalterato per sempre.

Perché la fibra Iliad è una delle migliori per il gaming

Il vero fiore all'occhiello dell'offerta fibra di Iliad è il router incluso nella promozione e dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7. Si tratta di un'implementazione affatto banale, dal momento che assicura velocità e - soprattutto - stabilità ancora migliori rispetto all'ultima generazione, sia in download che in upload.

La velocità in download raggiunge il valore massimo di 5 Gbit/s nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON, mentre in upload si arriva fino a 700 Mbit/s. Nei territori coperti dalla tecnologia FTTH GPON, invece, la velocità in download tocca i 2,5 Gbit/s e quella in upload 500 Mbit/s. Alle prestazioni ultra-veloci si unisce poi una stabilità da primato, per supportare al meglio anche le attività di gaming più intense.

Potete verificare la copertura della fibra Iliad per il vostro comune di residenza collegandovi su questa pagina dedicata del sito Iliad.

