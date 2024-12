Iliad offre 180 GB, chiamate e SMS illimitati a 9,99€/mese

Iliad propone in questo momento una soluzione conveniente e trasparente con il piano Giga 180, al prezzo di 9,99€ al mese. Con questa offerta, i clienti possono usufruire di ben 180 GB di traffico dati mensile, che include l'accesso alle reti 4G, 4G+ e 5G, garantendo un'esperienza di navigazione veloce e stabile. Questo piano è pensato per chi desidera una connessione di alta qualità, senza preoccuparsi di costi imprevisti. Il prezzo rimane fisso nel tempo, senza sorprese o addebiti nascosti, rendendo Iliad Giga 180 una delle opzioni più chiare e vantaggiose sul mercato.

Cosa offre Iliad Giga 180

Oltre ai 180GB di traffico dati mensili, l’offerta include chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, senza alcuna restrizione di utilizzo, a condizione che l’uso sia conforme alle normative. Inoltre, sono comprese anche chiamate illimitate verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Per chi viaggia in Europa, Iliad Giga 180 offre 11GB di dati da utilizzare in roaming, oltre a minuti e SMS illimitati verso i numeri italiani e dell'Unione Europea. Il piano comprende numerosi servizi aggiuntivi, come la possibilità di usare l’hotspot per connettere altri dispositivi, monitorare i consumi tramite l'area utente, attivare la segreteria telefonica senza costi aggiuntivi e trasferire il proprio numero senza alcuna spesa extra. Disponibile anche la tecnologia VoLTE, che migliora la qualità delle chiamate sfruttando la rete 4G/5G.

L’attivazione del piano richiede un pagamento iniziale di 9,99€, che copre sia la SIM che le spese di spedizione.

Con Iliad Giga 180, la navigazione e le comunicazioni sono semplici, trasparenti e accessibili. Per verificare la copertura e attivare la promozione vai sul sito di Iliad.

