Iliad, offerta limitata per 3 giorni 180GB a 9,99€ al mese!

Se stavate cercando una buona offerta per navigare con il vostro smartphone con un'ampia riserva di giga, questo può essere il momento ideale per sottoscrivere la promozione limitata Iliad valida soltanto per tre giorni. A soli 9,99€ al mese, è possibile ottenere fino a 180GB per la navigazione in 4G/4G+ e 5G, oltre a minuti ed SMS illimitati in tutta europa. Ma scopriamo cosa offre nel dettaglio.

Iliad, 180GB da non lasciarsi scappare

Da quando è sbarcata sul mercato Italiano, Iliad ha ormai ottenuto la totale copertura in tutto il suolo nazionale. Raggiunge infatti ben 3000 città in tutta Italia e garantisce la ricezione di reti 4G/4G+ e 5G, permettendo una navigazione con standard di velocità moderni.

A soli 9,99€ mensili è possibile dotarsi di un piano da 180GB, per navigare e godersi qualsiasi contenuto multimediale ad alta risoluzione, tra video e immagini, senza preoccuparsi di terminare in fretta i dati. A ciò si aggiungono minuti ed SMS totalmente illimitati per chiamare o comunicare tramite testo in tutta europa, con 10GB aggiuntivi dedicati per il roaming.

Iliad mette anche a disposizione minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni mondiali, tutte incluse nell'offerta, per comunicare con chiunque senza spendere cifre folli. L'offerta include anche diverse e utili funzionalità, come l'opzione Mi richiami, la segreteria telefonica inclusa e accessibile tramite un'app dedicata per Android e iOS e l'hotspot per la condivisione della propria connettività di rete con altri dispositivi.

Attivare l'offerta è facile. Potete farlo in tutti i punti dotati di totem Iliad, oppure online attraverso la pagina dedicata facendo clic sul tasto attiva che trovate subito in alto. Compilate tutti i campi richiesti con i vostri dati, scegliendo se mantenere il vostro numero oppure attivarne uno completamente nuovo. Terminata la procedura, la carta vi verrà recapitata direttamente a casa tramite corriere.

Approfittate ora dell'offerta Iliad prima che scada, avete solo 3 giorni!

