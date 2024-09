Iliad: la fibra iper veloce con Wi-Fi 7 adesso in offerta

Iliad torna a farsi sentire nel settore delle telecomunicazioni italiane con un'offerta sbaraglia-concorrenza. Parliamo della fibra velocissima con Wi-Fi 7, una combinazione che porta la velocità di navigazione ai massimi livelli. Con il download che si spinge fino a 5 Gbit/s, questa nuova promo rischia di sconvolgere per sempre il mercato.

Nuova offerta Iliad, la fibra più veloce d'Italia con Wi-Fi 7

La rete di Iliad si basa sulla tecnologia FTTH (Fiber to the Home), che garantisce una connessione rapida e stabile direttamente fino a casa tua. Non parliamo di piccoli numeri: la velocità di download può raggiungere i 5 Gbit/s nelle zone coperte dalla tecnologia FTTH EPON e 2,5 Gbit/s nelle aree FTTH GPON. Anche nelle cosiddette "aree bianche", dove le infrastrutture avanzate sono meno presenti, si arriva a 1 Gbit/s, che è la media nazionale attuale.

Per i clienti mobile di Iliad, il prezzo è in offerta. Infatti, chiunque possiede un piano mobile a 9,99€ o 11,99€ al mese, potrà ottenere la fibra a 21,99€ anziché 25,99€.

Il gioiello di questa offerta è l’Iliadbox, router che adesso supporta la tecnologia Wi-Fi 7, promettendo connessioni più rapide e stabili. Perfetto per lo streaming in 4K, il gaming online senza lag o il lavoro da remoto.

Oltre alla connessione a banda larga, l'offerta Iliad include anche chiamate illimitate verso numeri nazionali e internazionali. Inoltre, con l’app iliadbox connect, puoi gestire la tua rete domestica come un vero geek, monitorando e ottimizzando la connessione quando e come vuoi.

La fibra più veloce d'Italia con Wi-Fi 7 è dunque la soluzione completa del mercato. Iliad ha pensato in grande, quindi fallo anche tu sottoscrivendo l’abbonamento oggi stesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.