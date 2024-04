Iliad: internet con la fibra a soli 19,99€ al mese

Dopo aver spopolato tra le tariffe mobile con giga, telefonate e SMS illimitati a prezzi davvero esigui, Iliad è arrivata anche per quanto riguarda la connettività di casa, con la sua Fibra ad un prezzo scontato.

Iliad: la fibra ultraveloce a 19,99€ al mese

Per gli utenti mobile Iliad con un piano da 9,99€ al mese e pagamento automatico, la fibra di Iliad diventa ancora più conveniente, scendendo da 24,99€ a 19,99€ al mese, mantenendo questa tariffa inalterata nel tempo. Un dettaglio non da poco, considerando la tendenza del mercato a rivedere periodicamente i costi di abbonamento.

Le performance della fibra Iliad variano in base alla tecnologia disponibile nell'area di residenza:

Nelle aree con tecnologia FTTH EPON, si può raggiungere un download fino a 5 Gbit/s e un upload fino a 700 Mbit/s.

e un upload fino a 700 Mbit/s. Nelle zone coperte da FTTH GPON, la velocità di download arriva fino a 2,5 Gbit/s e quella di upload fino a 500 Mbit/s.

e quella di upload fino a 500 Mbit/s. Nei territori meno serviti, detta aree bianche, le prestazioni garantite sono comunque elevate, con 1 Gbit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload.

L'offerta comprende iliadbox, un router Wi-Fi 7 in comodato d'uso gratuito, progettato per garantire prestazioni superiori e connessioni stabili su tutti i dispositivi domestici. È ideale per lo streaming delle serie TV preferite, videochiamate di qualità, download rapidi e sessioni di gioco online.

Se sei già cliente iliad o desideri diventarlo, puoi combinare l'offerta mobile Giga 180 a 9,99€/mese, che include minuti e SMS illimitati, 180GB e il 5G, con l'offerta fibra, beneficiando del vantaggio Fibra + Mobile. Il cambio offerta è gratuito e, una volta effettuato, potrai attivare il vantaggio direttamente dalla tua Area Personale Fibra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.