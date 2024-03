Iliad: fibra e iliadbox a 19,99€ al mese per sempre

Se sei alla ricerca di una connessione veloce, oggi Iliad ha l'offerta che fa per te: la fibra, premiata da nPerf come la più veloce d'Italia per download e upload, è disponibile a soli 19,99€ al mese per sempre (per chi ha un'offerta da almeno 9,99€ al mese con pagamento automatico.

Fibra Iliad: 19,99€ al mese con Iliadbox

Abbonandoti alla Fibra Iliad avrai accesso, insieme all'abbonamento, l'Iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d'uso gratuito, chiamate illimitate in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali, la segreteria telefonica e l'app Iliadbox Connect. Seguendo il link verso la pagina ufficiale, potrai fare la Verifica della Copertura, per vedere che tipo di linea arriva nella tua abitazione.

Nel caso fossi coperto da FTTH EPON, potrai avere download fino a 5 Gbit al secondo e upload fino a 700 Mbit al secondo; al contrario, se coperto da FTTH GPON, allora potrai avere fino a 2,5 Gbit al secondo di download e 500 Mbit al secondo di upload. Presenti poi anche delle aree definite bianche, che arrivano fino a 1 Gbit al secondo in download e 300 Mbit al secondo in upload. Il prezzo proposto è scontato in confronto a 24,99€, mentre rimane il costo d'installazione di 39,99€.

Per quanto riguarda invece l'Iliadbox, esso è compatibile con la tecnologia Wi-Fi 6, lo standard di nuova generazione noto come 802.11ax che vanta la possibilità di supportare un maggior numero di connessioni in un ambiente ad alta densità, offrendo poi un'esperienza superiore rispetto alle classiche reti wireless. Tra le tante cose, offre persino prestazioni migliorate per applicazioni avanzate come video in 4K e 8K, applicazioni di collaborazione e per dispositivi Internet of Things.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.