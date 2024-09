Iliad: attiva ora l'offerta Giga 180 a 9,99€/mese con 5G incluso

Scegli l'operatore telefonico più conveniente: con Giga 180 di Iliad hai minuti, SMS e traffico dati a 9,99€ al mese. Non solo, la rete 5G è inclusa nell'offerta.

L'attivazione è semplice e veloce e puoi scegliere se mantenere lo stesso numero oppure richiederne uno nuovo. Scopri tutti i vantaggi dell'offerta e attivala direttamente sulla pagina ufficiale della promo. Altrimenti, puoi sempre recarti nella filiale più vicina a te.

Scegli Iliad Giga 180: tanti vantaggi a soli 9,99€/mese

Iliad offre un pacchetto molto vantaggioso a soli 9,99€ al mese grazie a Giga 180. Con questa promo hai subito 180 GB in rete 4G, 4G+ e - su dispositivi compatibili e nelle aree coperte - persino in 5G. Rispetto a quest'ultima, attualmente sono più di 3.000 le città italiane raggiunte.

Non mancano SMS e minutili illimitati verso 60 destinazioni in tutto il mondo, più 11 GB dedicati in roaming in Europa. Ma sono tantissimi i servizi extra inclusi nell'offerta Giga 180 di Iliad, come "Mi richiami", nessun scatto alla risposta, verifica del piano tariffario e credito residuo, portabilità del numero, segreteria e Hotspot dove e quando vuoi. Tutto senza alcun costo aggiuntivo e con tecnologia VOLte all'avanguardia.

Iliad è tra gli operatore telefonici più utilizzati del momento. Questo grazie alla sua politica, con offerte non cambiano nel tempo, zero vincoli e costi nascosti, tantissimi vantaggi e funzionalità gratis incluse e un'attivazione facile e in pochi clic.

Ovviamente l'offerta è a condizioni di uso lecito e corretto, come da regolamento. Ma con 9,99€ al mese con Giga 180 di Iliad ti porti a casa una promozione veramente incredibile. L'unico costo extra una tantum è quello dell'attivazione, sempre a 9,99€.

Che aspetti? Non perdere altro tempo e attiva subito l'offerta a soli 9,99€ al mese: non ne troverai un'altra così vantaggiosa. Affrettati, finché è disponibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.