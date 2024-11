Iliad: 180 GB con minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Iliad si conferma uno degli operatori più vantaggiosi sul mercato, grazie alla nuova offerta "GIGA 180". Questo piano consente di usufruire di ben 180GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati, al prezzo imbattibile di 9,99 euro al mese, garantito per sempre. Per l'attivazione della promo basta andare sulla pagina dedicata del sito di Iliad.

Cosa offre Giga 180 di Iliad

L'offerta include un ampio pacchetto di vantaggi: 180GB di navigazione in 4G/4G+ e 5G (compatibilmente con dispositivi e aree coperte), chiamate e messaggi senza limiti verso numeri italiani, e un servizio di roaming europeo che comprende minuti, SMS illimitati e 11GB di traffico dati aggiuntivo. Inoltre, i clienti possono beneficiare di chiamate illimitate verso oltre 60 paesi internazionali.

A completare l'offerta, Iliad aggiunge una serie di servizi senza costi extra, come la funzione "Mi richiami", l'utilizzo dell'hotspot per condividere la connessione, l'assenza di scatti alla risposta, e il controllo del credito residuo. Sono inclusi anche la segreteria telefonica, la portabilità del numero e la tecnologia VoLTE, per chiamate più stabili e di qualità.

Il 5G di Iliad copre oltre 3.000 città, rendendo l'offerta ancora più interessante. L’attivazione è semplice e rapida, con un costo iniziale di 9,99 euro. Dopo di che, il canone mensile resterà fisso e senza sorprese. Una scelta trasparente e conveniente per chi cerca una connessione veloce e affidabile.

Per maggiori dettagli e per attivare la promo vai sul sito di Iliad.

