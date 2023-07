Iliad: 150GB al mese a 9,99€ per sempre, attiva ora l'offerta!

Iliad torna ancora con una delle sue offerte per la linea mobile, con cui è possibile avere fino a 150GB al mese, oltre ai classici minuti ed SMS illimitati. Come le altre offerte dell'operatore, le condizioni vengono garantite per sempre, senza alcun rischio di rimodulazione sul prezzo. È destinata a chiunque ed è possibile attivarla facilmente dalla pagina, dove è possibile ottenere un nuovo numero o mantenere il proprio.

Iliad è ormai presente dal 2019 in tutta Italia e garantisce copertura totale in qualsiasi zona, sia in 4G, che 4G+ e 5G.

Iliad: non perdetevi questa offerta!

I 150GB offerti dall'ultima promozione Iliad sono perfetti per navigare senza preoccuparsi di finire il traffico. È possibile navigare fruendo di contenuti ad alta risoluzione, oppure scaricare app e aggiornamenti ad alta velocità, arrivando tranquillamente a fine mese con un ampio margine di traffico. Minuti ed SMS sono illimitati, anche verso i telefoni fissi e in tutta europa, mentre 10GB sono dedicati per il roaming.

Con Iliad avrete a disposizione anche minuti illimitati verso 60 paesi in tutto il mondo, in modo da comunicare con parenti o amici senza alcun problema! L'offerta include anche alcune funzionalità, come Mi Richiami, Hotspot senza limiti o costi e la Segreteria Visiva.

L'offerta non ha alcun vincolo, potrete infatti decidere di disdire quando volete, senza alcun costo. I servizi inclusi con Iliad sono inoltre gratuiti e non sarà necessario aggiungerne altri a pagamento.

L'attivazione è veramente semplice. Recatevi nella pagina dell'offerta e cliccate sul tasto "Attiva", compilando i campi richiesti per ricevere la SIM direttamente a casa. Oppure recatevi in uno dei punti automatizzati Iliad sparsi per il territorio Italiano, dove poter eseguire la procedura. L'attivazione ha un costo di 9,99€.

Approfittate ora dell'offerta Iliad per navigare, chiamare e mandare SMS senza alcun pensiero con 150GB, chiamate e messaggi illimitati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.