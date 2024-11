Ilad entra in clima Black Friday con le offerte mobile

Anche da Iliad è tempo di Black Friday. Fino al 12 dicembre sarà disponibile l'offerta Flash 150 a 7,99 euro al mese per sempre, con minuti e SMS illimitati e attivazione della SIM pari a 9,99 euro. Inclusi nella promo i servizi quali segreteria telefonica, portabilità del numero, hotspot e Mi richiami.

Se si è alla ricerca di un'offerta mobile Iliad con 5G incluso, occorre invece rivolgersi alle offerte Giga 180 e Giga 250, rispettivamente con 180 Giga e 250 Giga di traffico per navigare in Internet più minuti e SMS illimitati con attivazione della SIM per entrambe le offerte a 9,99 euro.

Una panoramica completa delle offerte del momento è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Iliad.

Le offerte mobile di Iliad in questa settimana di Black Friday

La novità di maggior rilievo tra le offerte mobile in questa settimana di Black Friday è Iliad Flash 150, l'offerta che include 150 Giga per navigare in Internet alla velocità del 4G/4G+, insieme a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. La promo include inoltre minuti e SMS illimitati in Europa più 9 Giga dedicati in roaming. A livello internazionale, infine, Iliad consente di telefonare senza vincoli di limiti verso più di 60 Paesi, tra cui USA, Canada, Cina e Brasile.

Tornando alle offerte mobile in 5G di Iliad, riflettori accesi su Giga 180 e Giga 250, rispettivamente a 9,99 euro al mese e 11,99 euro al mese per sempre. Le due offerte differiscono soltanto nel prezzo e nel quantitativo di Giga messi a disposizione per navigare ogni mese: 180 GB con la Giga 180 e 250 GB con la Giga 250.

Per aderire a una delle offerte citate nell'articolo è sufficiente andare su questa pagina dedicata del sito Iliad.

