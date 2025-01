Il web sa troppo su di te: elimina il tuo indirizzo con questo tool

Oggi più che mai, proteggere la propria identità dal web è fondamentale. I dati personali, come il proprio indirizzo, numero di telefono ed email, sono raccolti e venduti da broker di dati senza il nostro consenso, finendo in database accessibili a call center, aziende pubblicitarie e persino malintenzionati. Il rischio di ricevere chiamate indesiderate, spam e di incorrere in tentativi di furto d'identità è più alto di quanto si possa pensare. Fortunatamente, esiste una soluzione efficace per eliminare queste informazioni sensibili dal web: Incogni.

In questo momento, è possibile accedere a questo strumento con il 55% di sconto sul piano annuale, al costo di 6,29€ al mese. Un'opportunità perfetta per chi desidera liberarsi definitivamente dal problema dei dati personali diffusi sul web.

Proteggi le tue informazioni personali dal web con Incogni

Incogni è un servizio automatizzato che si occupa di inviare richieste di rimozione ai broker di dati che hanno raccolto e memorizzato le informazioni personali degli utenti. Il processo, che solitamente richiederebbe ore di lavoro manuale e conoscenze specifiche, viene gestito in modo completamente automatizzato, alleggerendo l’utente da ogni incombenza. Una volta attivato, Incogni continua a monitorare la situazione, inviando richieste periodiche per assicurarsi che i dati eliminati non vengano nuovamente archiviati.

Uno dei punti di forza di Incogni è la sua interfaccia intuitiva, che consente a chiunque di proteggere la propria privacy in pochi clic, senza dover contattare manualmente ogni broker. Inoltre, il servizio è in grado di gestire centinaia di richieste contemporaneamente, garantendo un risultato più veloce ed efficace rispetto alla procedura manuale.

Proteggere la propria identità digitale non è mai stato così semplice. Approfitta subito della promozione e inizia a eliminare i tuoi dati dal web: vai sul sito di Incogni e godi dell'azione di uno dei tool più interessanti in circolazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.