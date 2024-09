Il tuo sito Web? Con Hostinger risparmi il 75% sul tuo piano e il dominio è gratis

Realizzare un sito Web è un processo molto più complesso di quanto tu possa pensare in un primo momento, con aspetti delicati che non vanno sottovalutati.

La scelta del dominio, dunque il vero e proprio nome del sito, è di vitale importanza per il successo o meno del tuo progetto. Anche lo spazio destinato a ospitare fisicamente lo stesso, dunque l'hosting, ha un peso specifico da non sottovalutare. Optare per un servizio scadente può rendere il sito lento o, nel peggiore dei casi, renderlo vulnerabile ad attacchi informatici di vario tipo.

E poi il sito Web va comunque costruito da zero e, a meno che tu non sia un programmatore esperto di HTML, con tanta pazienza e tempo a disposizione, avrai bisogno di un site builder adeguato.

A rendere tutto molto più semplice è Hostinger che, con un unico pacchetto, è in grado di fornirti tutti gli strumenti necessari per realizzare il sito dei tuoi sogni. Il tutto a un prezzo a dir poco conveniente.

Perché scegliere Hostinger per il tuo progetto online?

Hostinger è un provider attivo dall'ormai lontano 2004 e che, nel corso degli anni, si è costruito la fama di uno dei servizi più apprezzabili nel contesto dell'hosting mondiale.

I suoi piani, flessibili e adattabili a qualunque tua necessità, offrono non solo prestazioni e caricamenti fulminei, ma anche strumenti utili per misurare le performance del sito. La piattaforma non si limita a offrire un semplice site builder, andando a proporre una serie di strumenti specifici per i diversi utilizzi, diversi dei quali capaci di avvalersi delle più moderne tecnologie (come l'Intelligenza Artificiale).

L'assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è un plus che non dovresti sottovalutare. E per quanto riguarda il dominio? Hostinger te lo offre gratis!

Altro grande vantaggio legato a questo provider sono i prezzi contenuti. Grazie agli sconti fino al 75%, disponibili per un tempo limitato, puoi ottenere lo spazio ideale per creare e far crescere il tuo sito Web a partire da appena 2,99 euro al mese (praticamente poco più di un caffè).

