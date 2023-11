Il tuo business merita Revolut: scegli un piano e provalo senza costi

Con un'ampia gamma di vantaggi, una piattaforma all-in-one e una versione gratuita per iniziare, Revolut Business è il partner ideale per far crescere la tua azienda. Oltre al piano gratuito, la piattaforma mette a disposizione tre piani a pagamento che potrai provare senza costi aggiuntivi per un mese.

Strumenti intelligenti per la gestione delle spese

In un mondo sempre più globalizzato, la capacità di effettuare pagamenti internazionali in modo rapido ed efficiente è essenziale per qualsiasi impresa. Con Revolut Business, puoi dire addio alle complesse procedure bancarie e alle spese nascoste. Questa piattaforma offre pagamenti internazionali semplici e convenienti, consentendoti di inviare denaro senza confini.

Uno dei vantaggi più evidenti di Revolut Business è la possibilità di risparmiare denaro su commissioni bancarie. Questa piattaforma offre tassi competitivi per bonifici e pagamenti, garantendoti un notevole risparmio. Con Revolut Business, puoi effettuare e ricevere pagamenti, tutto in un unico posto, mantenendo sempre il controllo delle tue spese aziendali.

Revolut Business va oltre il semplice sistema di pagamento. La piattaforma offre strumenti intelligenti come Statistiche e Spese, che ti permettono di avere il pieno controllo finanziario in ogni momento. Ma anche carte di debito aziendali fisiche e virtuali, che consentono di concedere maggiore autonomia al tuo team nella gestione delle spese.

Con Revolut Business, puoi rimanere sempre al passo coi movimenti del mercato. Scopri nuovi flussi di entrate, gestisci i rischi e pianifica per il futuro. Inoltre, la piattaforma ti permette di cambiare denaro a tassi competitivi in oltre 25 valute diverse. Tutto ciò di cui hai bisogno per gestire la tua attività è racchiuso in un unico posto, mantenendo bassi i costi e aumentando la produttività.

La sicurezza dei fondi aziendali è una priorità assoluta per Revolut Business. La piattaforma dispone di sistemi di sicurezza tecnologici di alta qualità che proteggono i tuoi fondi. Puoi anche bloccare le carte e impostare limiti di spesa con un semplice tocco, mantenendo le tue finanze aziendali separate da quelle personali.

Revolut Business offre quattro piani diversi, tra cui il piano gratuito per iniziare. Gli altri piani includono "Grow" a 25 euro al mese, "Scale" a 100 euro al mese e un piano "Enterprise" realizzato su misura per le grandi aziende. Registrati oggi e sblocca un mese di un piano a pagamento senza costi di abbonamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.