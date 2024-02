Il trio d'oro di febbraio: Borroe Finance, Bitcoin ed Ethereum

Febbraio è stato un mese propizio per il mercato delle criptovalute, con le migliori criptovalute che hanno guadagnato slancio verso l'alto. In particolare, Borroe Finance ($ROE) si lancia verso la soglia di 0,040 $ mentre Bitcoin (BTC) recupera 51.600 $ ed Ethereum (ETH) raggiunge i 2.500 $.

Esploriamo le dinamiche di questi migliori altcoin e criptovalute.

Borroe Finance introduce l'innovazione in Web3

Borroe Finance ($ROE) Borroe Finance ($ROE) è una delle ultime invenzioni della DeFi, che porta soluzioni innovative nel Web3. Il suo approccio strategico alla soluzione delle sfide finanziarie nel mondo del Web3 l'ha posta sotto i riflettori. In questo modo, gli operatori del mercato si precipitano verso Borroe Finance ($ROE) per esplorare il suo potenziale.

Per gli utenti di Web3, Borroe Finance ($ROE) è un mercato di finanziamento in cui gli individui di questo settore possono guadagnare vendendo guadagni futuri. Questo metodo può permettere a queste persone di raccogliere fondi per uso personale o commerciale. Borroe Finance ($ROE) sfrutta le tecnologie blockchain e AI per inaugurare una nuova era di evoluzione per DeFi e Web3.

Un'altra caratteristica di Borroe Finance è la performance di prevendita di $ROE. Dall'inizio di questa fase, $ROE è stata la criptovaluta preferita dagli investitori, raccogliendo oltre 2,8 milioni di dollari in finanziamenti e garantendo agli investitori un profitto del 90%.

Dopo l'ingresso nella fase 4 della prevendita di $ROE, dopo che il prezzo è salito da 0,010 $ a 0,019 $, gli investitori si aspettano un ulteriore ROI del 110,5% quando Borroe Finance concluderà la sua prevendita a un prezzo di chiusura di 0,040 $ e il suo valore di quotazione su DEX.

I trader vedono Bitcoin superare quota 50.000 $

In un tweet del 12 febbraio, MacnBTC, un noto trader di Bitcoin (BTC), ha sostenuto che la criptovaluta di punta avrebbe raggiunto i 52.000 $. Mac ha allegato un grafico dell'asset che mostra Bitcoin (BTC) leggermente al di sotto di un picco precedentemente creato. "L'ultima volta che ho visto una cosa del genere, siamo esplosi al rialzo", ha osservato.

$BTC consolidating under previous top Last time I saw something like this we exploded up I see $50,000 shortly pic.twitter.com/JfWjOWMuDV — Mac 🐺 (@MacnBTC) February 12, 2024

E aveva ragione!

La sua dichiarazione indica che Bitcoin (BTC) sta accumulando slancio per un'impennata al rialzo. Quindi, in base all'opinione di Mac, Bitcoin (BTC) potrebbe toccare i 50.000 $ e arrivare ancora più in alto nei prossimi giorni. Anche Keith Alan, cofondatore di Material Indicators, ha espresso un parere simile a quello di Mac in una recente analisi.

Bitcoin (BTC) è passato da 42.582 $ il 5 febbraio a 50.018 $ il 12 febbraio, con un aumento del 17,4% del suo prezzo. Avendo raggiunto il prezzo target, gli esperti di Bitcoin hanno notato che 55.000 $ sono all'orizzonte, prevedendo un aumento del 9,9% del suo valore di mercato. Considerata questa previsione, Bitcoin (BTC) potrebbe essere una buona criptovaluta da acquistare dopo una due diligence personale e accurata.

I trader di opzioni puntano forte su Ethereum a 4.000 $

I recenti dati di Deribit, una piattaforma di market intelligence, hanno mostrato che i trader di opzioni piazzano grosse call sui livelli di prezzo di 4.000 $ per le scadenze di giugno e settembre. Deribit ha rivelato questo sviluppo nel suo rapporto del 10 febbraio. L'accumulo di opzioni call su Ethereum (ETH) a 4.000 $ segnala l'anticipazione del raggiungimento del livello di prezzo indicato da parte di ETH.

Il grafico che accompagna il report ha evidenziato la prevalenza di opzioni call su Ethereum (ETH) intorno a questo livello di prezzo rispetto a qualsiasi altro prezzo d'esercizio per giugno e settembre. È fondamentale notare che questa tendenza potrebbe influenzare il sentimento del mercato e incidere sui piani di trading. Per questo motivo, gli analisti e i trader fondamentali dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di riposizionarsi per una spinta al rialzo.

Ethereum (ETH) è salito del 15,8% da 2.289 $ a 2.651 $ tra il 5 e il 12 febbraio. Raggiungere i 4.000 $ dal livello attuale richiede un aumento del 50,8% del prezzo di ETH. Questa proiezione presenta Ethereum (ETH) come la migliore criptovaluta in cui investire dopo $ROE.

