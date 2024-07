Il software più adatto per rendere il tuo PC più veloce è in sconto oggi

I dispostivi che usiamo quotidianamente tendono con il tempo a perdere le prestazioni che avevano al momento dell'acquisto. Il discorso vale per i computer Windows, ma anche per i sistemi Mac e per i device Android e iOS. La soluzione per mantenere costanti le loro performance è usare un software di ottimizzazione come CCleaner Professional Plus, un programma la cui efficacia è riconosciuta e apprezzata ormai da anni. I vantaggi derivanti dall'uso di CCleaner sono confermati dal successo riscosso presso gli utenti e dai test effettuati dalle testate più autorevoli del settore. CCleaner consente infatti di mantenere "in forma" i dispositivi su cui è installato portando dei notevoli vantaggi durante il loro uso in ambito lavorativo, quando le prestazioni possono davvero fare la differenza nel migliorare la produttività.

CCleaner Professional Plus: ottimizzare i dispositivi aziendali è facile ed economico

CCleaner ottimizza i sistemi operativi sia per uso privato che per uso aziendale. Se in ambito domestico l'utilizzo del programma è gratuito per il download su singolo PC, in ambito business è necessario ricorrere a CCcleaner Professional o alla soluzione completa CCleaner Professional Plus proposto a prezzo scontato.

L'uso di CCleaner Professional Plus in azienda comporta il vantaggio di avere più spazio nei supporti di storage grazie alla costante pulizia dei file inutili. È quindi possibile memorizzare più dati necessari per le attività ed evitare al tempo stesso problemi con le macchine,, che diventano mediamente più veloci del 34%. CCleaner Professional evita inoltre che i sistemi si imballino, impedisce il dispendio inutile di RAM e mantiene sempre aggiornati i driver di schede video, schede audio, schede di rete e di altre componenti hardware del computer.

Tra le funzionalità incluse troviamo poi l'eliminazione dei dati di navigazione del browser Web alla chiusura della sessione e l'aggiornamento automatico delle app per ridurre i rischi di malfunzionamento e le vulnerabilità. Inoltre è presente il supporto prioritario in caso di dubbi o problemi.

CCleaner Professional Plus include al suo interno la tecnologia di CCleaner Pro ed è proposto con uno sconto del 20%. L'abbonamento per un anno fino a 3 dispositivi costa appena 34,95 euro, mentre il piano biennale, sempre per tre dispositivi, ha un prezzo di 59,95 euro (29,97 euro all'anno), con un risparmio netto di ben 40 euro rispetto al prezzo di listino standard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.