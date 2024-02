Il sentimento prevede un'ulteriore ascesa di Chainlink

Man mano che il 2024 entra nel vivo e Bitcoin inizia a salire di prezzo in seguito alla decisione della SEC sugli ETF, progetti come Chainlink sono in ascesa e riprendono tutto lo slancio che hanno avuto nell'ultimo mercato rialzista. C'è anche molto clamore intorno a un altro progetto basato sull'AI, InQubeta, che sta rapidamente guadagnando slancio e si sta dimostrando un serio concorrente per guidare la nicchia verso un grande successo.

Nel complesso, il mercato si sta decisamente scaldando, visto che BTC ha appena toccato un massimo locale di 50.000$ - con molti investitori che pensano che Bitcoin possa essere in procinto di fare una mossa importante per superare la soglia dei 50.000$ e rimanerci.

Chainlink verso le stelle

Chainlink, uno dei migliori altcoin, è una rete oracolo decentralizzata e un layer di astrazione della blockchain. Utilizza la tecnologia blockchain per consentire in modo sicuro le computazioni dentro e fuori la catena, supportando quelli che chiama smart contract ibridi e il suo protocollo di interoperabilità cross-chain.

La blockchain di Chainlink è ospitata sulla piattaforma Ethereum, che utilizza il protocollo operativo proof of stake. Inoltre, Chainlink è un progetto di blockchain open-source, il che significa che chiunque può visualizzare il codice del progetto e contribuire.

Recentemente, le whale di Chainlink stanno superando i loro limiti, perché gli esperti hanno individuato una quantità significativa di attività di accumulo on-chain. Nuovi wallet, potenzialmente sotto il controllo di un'unica entità, hanno ritirato circa 1.287.492 LINK, per un valore di 17,5 milioni di dollari, da Binance in soli tre giorni. Questo accumulo significativo solleva la questione della possibilità che LINK torni a raggiungere i massimi storici come è successo lo scorso ciclo.

InQubeta attira i wallet delle whale

All'interno dello spazio delle criptovalute in continua evoluzione, InQubеta si distingue come un progetto che potrebbe trasformare completamente gli altcoin attraverso l'uso dell'AI. Cerca di risolvere alcuni dei principali problemi degli altcoin e di promuovere l'innovazione nel campo delle criptovalute.

InQubeta (QUBE) si posiziona come una delle migliori opportunità di investimento per gli appassionati di criptovalute, in particolare per le whale, nel 2024. Ecco un approfondimento sul perché InQubeta si distingue come una delle migliori scelte per gli investitori interessati alle startup AI.

InQubeta, la migliore criptovaluta in cui investire ora, è pioniera di un approccio trasformativo agli investimenti in criptovalute. Permette di investire in modo frazionario in startup AI utilizzando il suo token nativo, QUBE, creando un ponte tra gli investitori e le imprese tecnologiche in erba.

Le startup AI sfruttano la piattaforma di InQubeta per creare NFT basati su ricompense e azioni. Questi NFT rappresentano vari incentivi e azioni delle loro aziende, rendendoli interessanti opzioni di criptovaluta. InQubeta gestisce un marketplace di NFT in cui vengono quotati questi NFT di startup AI. Questo marketplace funge da selezione curata delle opportunità di investimento, semplificando il processo decisionale dei potenziali investitori.

Gli investitori interessati a questi NFT possono acquistarli utilizzando i token QUBE. Questa integrazione semplifica e rende sicuro il processo di investimento, grazie alla sicurezza e all'efficienza intrinseca della tecnologia blockchain e degli smart contract.

InQubeta ha anche molti grandi progetti all'orizzonte e il 2024 sarà senza dubbio un anno importante per il progetto. Resta in contatto per scoprire di più.

Conclusione

Molti progetti hanno iniziato a ritrovare lo slancio del ciclo di mercato passato, visti i recenti effetti sul mercato degli ETF su Bitcoin che hanno dato nuova speranza al mercato delle criptovalute nel suo complesso. Chainlink è uno di questi esempi che sta vivendo una fase di ascesa, e c'è anche InQubeta, basato sull'intelligenza artificiale, che sta facendo notizia su tutte le testate giornalistiche per la sua innovazione unica. C'è sicuramente un posto nel settore delle criptovalute per questo tipo di progetti basati sulla community e siamo sicuri che molte startup saranno grate per le opportunità offerte da InQubeta.

