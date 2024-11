Il ruolo fondamentale delle VPN per la sicurezza online

Le reti virtuali private, meglio con l'acronimo inglese VPN (Virtual Private Networks), fanno ormai parte della quotidianità di tutti noi. Forse non siamo tutti abituati ad utilizzarle, ma sono certamente sfruttate da un numero crescente di utenti in un'epoca in cui il tema della sicurezza online sensibilizza molti.

Una delle migliori sul mercato è senza dubbio NordVPN: puoi provarlo con il 71% di sconto per il Black Friday, con 3 mesi extra gratis e la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

L'innegabile vantaggio di usare una VPN

L'utilizzo di una rete virtuale privata come NordVPN ti mette al sicuro da ogni brutta sorpresa possa nascondersi in rete: non è un antivirus, intendiamoci, ma funziona in modo simile instradando la tua connessione all'interno di un tunnel virtuale crittografato in cui nessuno può accedere, neanche i governi o il tuo provider internet.

La tecnologia di crittografazione dei dati fa sì che i dati che vengono trasmessi dal tuo dispositivo al server VPN siano praticamente inattaccabili e difficili da decifrare: inoltre, hai il grande vantaggio di mantenere anonimo il tuo IP reale proteggendo così la tua identità online.

Se utilizzi spesso delle reti WiFi pubbliche avere una VPN che ti protegga è praticamente fondamentale perché così puoi metterti al sicuro da eventuali malintenzionati che sfruttano questo tipo di connessione per attuare i loro attacchi.

L'utilizzo di una VPN, infine, è perfetto anche per le aziende dando modo loro di proteggere al meglio le informazioni sensibili, specie se includono diversi dipendenti che lavorano da remoto. NordVPN ti permette di provare tutti questi vantaggi e anche oltre: ottienilo con il 71% di sconto.

