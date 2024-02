Il prezzo di Polygon (MATIC) sfida il livello di resistenza chiave

Il mercato delle criptovalute è partito alla grande questa settimana: lunedì Bitcoin ed Ethereum hanno superato i livelli di resistenza chiave. Bitcoin è salito sopra i 53 mila dollari mentre Ethereum ha superato i 3,1 mila dollari, spingendo la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute sopra i 2,05 bilioni di dollari.

Mentre le principali criptovalute hanno guidato la corsa, Polygon (MATIC) è emersa come una delle principali società che hanno guadagnato di più, con un balzo dell'8% e un prezzo di circa 1,05 dollari. Questo livello di prezzo rappresenta una zona di resistenza cruciale per MATIC che potrebbe determinare la sua prossima mossa importante. Nel frattempo, l'evento di prevendita di InQubeta ha superato i 10 milioni di dollari la scorsa settimana, dando slancio al progetto in vista del suo lancio ufficiale.

MATIC sta attirando l'attenzione dopo il rialzo a 1,05 $, che si trova proprio al limite superiore dell'attuale canale di trading laterale che va da 0,75 $ a 1,05 $. Secondo l'analisi di altFINS, un breakout al di sopra della resistenza a 1,00 $ - 1,05 $ potrebbe aprire la strada a MATIC per ritestare il livello di 1,25 $ nel breve termine.

Il canale laterale offre l'opportunità agli swing trader di entrare in posizioni lunghe vicino al supporto di 0,75 $ e di prendere profitti intorno alla resistenza di 1,00 $ per potenziali guadagni del 35%. Uno stop loss appena sotto la media mobile a 200 giorni a 0,67 $ aiuterebbe a gestire il rischio di ribasso in queste operazioni.

La media mobile a 200 giorni agisce come un importante livello di supporto e resistenza. Quando il prezzo si muove al di sopra della MA a 200 giorni, segnala un tendenza rialzista a lungo termine. Se invece il prezzo scende al di sotto della MA a 200 giorni, indica una tendenza al ribasso.

Per MATIC, l'attuale media mobile a 200 giorni è di circa 0,72 $. Il trading di MATIC al di sopra di questo livello mostra che la tendenza a lungo termine rimane rialzista. La MA a 200 giorni funge da importante base di supporto che sostiene il prezzo.

Finché MATIC si mantiene al di sopra della MA a 200 giorni, i trader avranno la certezza che la tendenza rialzista è intatto. Una chiusura al di sotto di questa media a lungo termine potrebbe annullare la tendenza rialzista, rendendola una soglia importante da monitorare.

L'attuale tendenza rialzista su periodi di tempo brevi, medi e lunghi aggiunge uno sfondo rialzista a MATIC. Nonostante ciò, gli indicatori di momentum suggeriscono che la forza rialzista potrebbe essere al culmine, con il MACD che mostra barre dell'istogramma in calo. Questo indica che il momentum si sta indebolendo, nonostante la criptovaluta sia ancora scambiata al di sopra del livello RSI di 55. Nel complesso, MATIC sembra pronta per un breakout ma potrebbe aver bisogno di uno slancio più forte per superare in modo convincente la resistenza di 1,05 $.

In termini di supporto e resistenza, MATIC ha dei livelli minimi di prezzo a 0,75 $ e 0,60 $ mentre deve affrontare barriere al rialzo a 1,00 $ - 1,05 $ e 1,25 $. In particolare, la media mobile a 200 giorni si trova intorno a 0,72 $, fatto che è positivo per MATIC che si mantiene saldamente al di sopra di questo indicatore di tendenza a lungo termine.

Anche i recenti aggiornamenti del team di Polygon potrebbero contribuire alla trazione positiva di MATIC. Polygon ha annunciato che il prossimo aggiornamento di zkEVM, chiamato Elderberry, è ora su testnet e sarà presto disponibile su mainnet. L'aggiornamento ha l'obiettivo di ridurre gli errori e migliorare l'efficienza degli sviluppatori che lavorano su Polygon.

Se MATIC riuscirà a scambiare costantemente al di sopra di 1,00 $, potrebbe creare uno slancio verso i 2 $. Dopo aver recuperato questa soglia psicologica, MATIC potrebbe puntare al livello di 2,92 $ visto l'ultima volta nel 2021. Nonostante ciò, MATIC dovrà dimostrare una forza crescente per superare la zona di resistenza immediata.

La prevendita di InQubeta supera i 10 milioni di dollari e il lancio si avvicina

InQubeta ha attirato l'attenzione per il suo approccio innovativo all'investimento basato su criptovalute in startup di intelligenza artificiale. Il progetto ha recentemente superato i 10,3 milioni di dollari raccolti nella prevendita in corso, mentre l'entusiasmo cresce in vista del lancio ufficiale.

Il token nativo QUBE è attualmente valutato a 0,0255 USDT nella fase 8 della prevendita da 10 fasi. La prossima fase dovrebbe aumentare il prezzo del token a 0,0274 USDT, evidenziando i vantaggi per i primi partecipanti.

InQubeta mira a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le startup di intelligenza artificiale attraverso il crowdfunding in criptovalute. La piattaforma consentirà alle startup di coniare NFT che rappresentano opportunità di investimento azionario. Gli investitori possono quindi possedere porzioni frazionate di NFT per ottenere un'esposizione anticipata a promettenti iniziative di AI.

Questo mette in contatto le startup con un più ampio bacino di potenziali investitori in modo efficiente e semplificato, grazie a criptovalute e NFT. Le startup possono raccogliere capitali e al tempo stesso ottenere il sostegno della community, mentre gli investitori entrano in anticipo nelle aziende innovative di AI.

I detentori di token QUBE possono investire senza problemi in progetti controllati, promuovendo un ecosistema che premia sia le startup che gli investitori. QUBE ha una tokenomica deflazionistica che include una tassa di acquisto/vendita del 2% che contribuisce a un wallet di burning e una tassa del 5% che va a una pool di ricompense. Questo incoraggia il possesso e l'impegno a lungo termine.

Conclusione

MATIC sembra posizionato per un potenziale breakout al di sopra della resistenza di 1,05 $, che potrebbe aprire le porte a un rialzo verso i massimi del 2021 intorno a 2,92 $. Nonostante ciò, MATIC deve dimostrare un crescente slancio per superare le immediate barriere al rialzo.

InQubeta, invece, offre un nuovo e intrigante modello di investimento in criptovalute nelle startup di intelligenza artificiale. Considerata la prevendita di successo che ha già superato i 10,3 milioni di dollari, InQubeta ha raccolto un notevole interesse iniziale e punta a lanciare presto il suo nuovo concetto di crowdfunding. Sia MATIC che InQubeta presentano interessanti opportunità nelle rispettive fasi di sviluppo del mercato.

