Il nuovo router di Iliad è una BOMBA

La rivoluzione nella connessione Internet è finalmente arrivata con il nuovo router di Iliad che supporta la più avanzata tecnologia WiFi 7. Non solo Iliad è il primo a introdurre questa innovazione, ma mantiene anche il suo abbonamento fibra a un prezzo imbattibile di 19,99 euro al mese. Niente aumenti di prezzo, ma solo velocità sorprendente.

Se sei già cliente mobile di Iliad e hai una tariffa di almeno 9,99 euro con ricarica automatica, sei tra i fortunati che possono mettere le mani su questa meraviglia tecnologica. Il nuovo IliadBox ti aspetta a casa per salutare definitivamente la tua vecchia, lenta connessione.

Scopri il nuovo router di Iliad con tecnologia WiFi 7

La fibra ottica di Iliad è imbattibile e ora, con la tecnologia WiFi 7, diventa ancora più irresistibile. La tua navigazione sarà fulminea, lo streaming scorrevole e il gaming senza latenza. Dimentica qualsiasi interruzione!

Nel pacchetto è incluso il modem in comodato d’uso gratuito, con telefonate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e verso 60 Paesi stranieri. Poi c’è l’app IliadBox Connect, molto facile da usare. Le opzioni di velocità sono tre: FTTH EPON (fino a 5 Gbit/s di download), FTTH GPON (fino a 2,5 Gbit/s di download) e Aree Bianche (fino a 1 Gbit/s).

La fibra di Iliad è una scelta vincente non solo per il prezzo, ma anche per la qualità del servizio e il supporto clienti di alto livello. Abbinata a un'offerta mobile, rappresenta la soluzione ideale per chi cerca risparmio e prestazioni superiori.

Se desideri un’esperienza di navigazione senza precedenti, è giunto il momento di abbracciare la tecnologia WiFi 7 di Iliad a casa tua. Non te ne pentirai. Questo nuovo router è davvero una BOMBA, provare per credere!

