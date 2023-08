Il migliore Antivirus a prezzo ridotto: -63% per Kaspersky Premium (con VPN inclusa)

È il momento di aumentare la sicurezza informatica per tutti i dispositivi di famiglia: per farlo basta scegliere Kaspersky Premium, da molti considerato come il miglior antivirus sul mercato (con ben 69 primi posti su 86 test indipendenti effettuati).

Grazie all'offerta in corso, proposta da Kaspersky in collaborazione con HTML.it, è possibile accedere a Kaspersky Premium a prezzo scontato. Il servizio ora costa 28,99 euro per un anno con possibilità di estendere la protezione a 3 dispositivi, portando la spesa a 32,99 euro, oppure a 5 dispositivi, con una spesa 36,49 euro.

Tutte e tre le versioni sono scontate del 63%. È incluso anche l'utilizzo della VPN illimitata. Per attivare Kaspersky Premium bastano pochi click: è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Kaspersky, tramite il link qui di sotto, e completare l'acquisto.

Kaspersky Premium: il migliore antivirus ora costa meno

Scegliere Kaspersky Premium consente l'accesso a un'offerta completa e ricca di vantaggi. A disposizione degli utenti c'è l'antivirus in tempo reale, in grado di rilevare e bloccare le minacce informatiche. C'è poi il sistema di esplorazione protetta a cui si affianca il sistema anti-phishing, per una navigazione sicurezza.

Kaspersky Premium include anche il Firewall, il tool per il rilevamento dello stalkerware, un sistema di protezione delle transazioni online, il monitoraggio contro le fughe di dati e funzioni avanzate di Parental Control. Scegliendo la proposta di Kaspersky, inoltre, è inclusa anche la VPN illimitata, per una navigazione sicura e senza limiti di banda.

L'offerta in corso, proposta in collaborazione con HTML.it, consente di attivare Kaspersky Premium al prezzo scontato di 28,99 euro. È possibile estendere la protezione fino a un massimo di 5 dispositivi con una spesa che sale di pochi euro, arrivando ad appena 34,49 euro. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

