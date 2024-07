Il miglior anti-phishing sul mercato adesso a metà prezzo

Se il phishing fosse uno sport, saremmo tutti atleti d'élite pronti a cadere nella rete. Per fortuna, esiste il miglior anti-phishing sul mercato per proteggerci: Bitdefender.

Lo scenario delle truffe online è sempre più affollato, con tranelli che spuntano come funghi dopo la pioggia. Anche i più attenti tra noi possono facilmente cadere vittime di questi inganni. Dunque, avere un buon antivirus non è solo un'opzione, ma una necessità.

Ecco perché Bitdefender è la scelta migliore per chi vuole mantenere i propri dati al sicuro da ogni tipo di minaccia informatica. La protezione contro il phishing dell’antivirus è progettata per individuare e bloccare i siti web falsi che sembrano autentici, ma che hanno la sola intenzione di truffare. Questi siti fingono spesso di essere istituzioni bancarie o negozi online per ottenere informazioni sensibili come password e numeri di carta di credito.

Proteggiti dalle truffe con il miglior anti-phishing sul mercato

Bitdefender è stato riconosciuto come antivirus migliore della categoria per ben cinque anni di fila, Quando lo scegli, non stai solo proteggendo la tua navigazione internet, ma anche le tue operazioni bancarie e acquisti online.

Bitdefender Antivirus Plus garantisce la difesa in tempo reale per i PC Windows contro virus e ransomware. Offre pure una VPN sicura per navigare con un volume di traffico giornaliero di 200 MB, ideale per chi non ama sentirsi monitorato. Non temere di rallentare il tuo PC: questo antivirus è progettato per mantenere alte le prestazioni, adattandosi a ciò che stai facendo.

Attivare Bitdefender adesso è un vero affare. La licenza per tre dispositivi è disponibile per soli 19,99 euro il primo anno, prezzo scontato del 50%. Se vuoi proteggere fino a 5 dispositivi, c’è Bitdefender Total Security, che costa per il primo anno 42,49 euro (sconto del 50%).

Quindi, con Bitdefender, hai il miglior anti-phishing sul mercato al tuo fianco, pronto a difenderti da ogni minaccia online.

