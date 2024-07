Il miglior alleato contro le chiamate spam? Incogni (sconto del 50%)

Proteggere i propri dati oggi è più importante che mai. Con l’aumento continuo delle violazioni informatiche, le nostre informazioni personali finiscono facilmente nelle mani sbagliate. E cosa succede dopo che i tuoi dati finiscono nelle grinfie dei criminali del web? Tra le altre cose ti ritrovi tempestato di chiamate spam, e chi ha tempo per questo? Qui entra in scena Incogni, il servizio che può salvarti veramente.

Incogni è un tool molto interessante che ti aiuta a eliminare i tuoi dati dalla rete in modo automatico. Mentre tu continui a vivere la tua vita senza preoccupazioni, lo strumento fa tutto il lavoro sporco, contattando i broker di dati e facendo in modo che le tue informazioni personali spariscano da Internet.

Chiamate spam: come proteggersi

Le telefonate da call center e robocall sono fastidiose e, in molti casi, possono risultare pericolose. Tra i vari dati personali che possono circolare in rete, si trovano informazioni di contatto, indirizzi IP, persino cartelle cliniche e documenti finanziari. Queste informazioni, se non protette, possono portare a rischi concreti come furto di identità, truffe, stalking e discriminazione. Per evitare tutto questo, il primo passo è eliminare gli account che non utilizzi più. Meno dati lasci in giro, meno possibilità hai che qualcuno li utilizzi contro di te.

Eliminare manualmente i dati personali da Internet è un compito quasi impossibile. Incogni, invece, lo rende reale e veloce. Al prezzo di soli 6,99€ al mese per l’abbonamento annuale, scontato del 50%, il tool si prende cura di tutto.

Incogni funziona raccogliendo le informazioni che hai bisogno di rimuovere, creando un elenco di potenziali broker di dati e inviando loro richieste di eliminazione. Inoltre, continua a monitorare e a inviare richieste regolari per rimuovere eventuali dati che riemergono, mantenendo così la tua privacy costantemente protetta.

Risparmia tempo ed energia preziosa, mentre Incogni lavora in background per mantenere i tuoi dati personali lontano dalle mani sbagliate. Dì addio alle chiamate spam e rendi la tua vita un po' più serena con Incogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.