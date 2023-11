Il mercato tutelato sta per finire: con Sorgenia è possibile risparmiare da subito

Tra poche settimane ci sarà la fine del mercato tutelato di luce e gas per i clienti domestici. Chi è ancora in regime di Maggior Tutela, in attesa dello stop, ha la possibilità già oggi di scegliere un nuovo fornitore per ridurre al minimo le bollette.

Questa scelta è oggi più semplice di quanto si possa immaginare. Grazie alle offerte luce e gas di Sorgenia, infatti, è possibile ridurre in modo netto il costo dell'energia, accedendo direttamente al prezzo all'ingrosso, con un rincaro minimo.

Sorgenia, infatti, consente l'accesso al prezzo del PUN per la luce e al prezzo del PSV per il gas. I due indici del mercato all'ingrosso sono incrementati di una quota ridotta (0,015 €/kWh per la luce e 0,15 €/Smc per il gas). Da notare, inoltre, che con Sorgenia è possibile scegliere anche la fibra ottica FTTH con un costo di 21,90 euro al mese per 12 mesi.

L'offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito ufficiale Sorgenia, accessibile dal link qui di sotto.

Con Sorgenia ridurre le bollette è possibile

Grazie a Sorgenia è possibile tagliare le bollette e eliminare tutti i rischi di rincari legati alla fine del mercato tutelato. Con il fornitore, infatti, è possibile accedere alle seguenti tariffe:

energia elettrica: PUN + 0,015 €/kWh

gas naturale: PSV + 0,15 €/Smc

Sorgenia, quindi, consente l'accesso diretto al prezzo all'ingrosso dell'energia (con riferimento al PUN per la luce e al PSV per il gas) applicando un rincaro minimo e garantendo bonus aggiuntivi, come la possibilità di accedere alla fibra ottica FTTH con un costo di 21,90 euro al mese per 12 mesi.

Le offerte sono attivabili gratis dal sito Sorgenia, sia da chi è già nel mercato libero che da chi è ancora nel mercato tutelato e dovrà fare i conti con lo stop al regime di Tutela in programma a partire dall'inizio del 2024.

Per attivare le offerte basta seguire il link qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.