Il DOPPIO SCONTO sul Mini PC lo rende un SUPER AFFARE

Un mini PC è un piccolo computer che racchiude tutte le funzionalità di un computer desktop tradizionale in un formato compatto. Oggi su Amazon è presente un doppio sconto sul Mini PC UXX: 13%+40€ di coupon per un costo finale di 89,99€.

A questo prezzo il Mini PC è un super affare

Il mini PC desktop è una soluzione compatta e leggera, con dimensioni di soli 4,6 pollici x 4,6 pollici x 0,9 pollici e un peso di soli 499 grammi, perfetto per spazi ridotti e ideale per chi viaggia frequentemente.

È alimentato dal processore Celeron N3350, con sistema operativo Windows 10 (64 bit) preinstallato, offrendo prestazioni veloci e un funzionamento fluido. La RAM DDR3 integrata da 64 GB eMMC garantisce un'esperienza di sistema senza intoppi.

Questo mini PC supporta connessioni Bluetooth 4.2 e WiFi dual band 2.4G+5.0G, oltre a una connessione LAN da 1000 Mbps, consentendo il collegamento di dispositivi wireless come mouse e tastiera. La potente scheda grafica 4K UHD 505 offre una qualità d'immagine eccezionale per attività come streaming video, giochi leggeri e lavoro quotidiano.

La dissipazione del calore è gestita efficacemente grazie al coperchio di raffreddamento del disco rigido, garantendo un funzionamento efficiente. Inoltre, il mini PC supporta l'aggiunta di un'unità SSD M.2 SATA da 512 GB per espandere la memoria, consentendo anche l'installazione di un'unità SSD da 1 TB o 2 TB. Le numerose porte, tra cui 3 porte USB 3.0, 1 porta HD 2.0 e 1 porta VGA, consentono una connettività versatile e la possibilità di utilizzare due schermi contemporaneamente per lavoro, istruzione e intrattenimento

Amazon applica un doppio sconto 13%+40€ di coupon sul Mini PC UXX per un costo finale di 89,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.