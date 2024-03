Il docu-film su Taylor Swift è finalmente uscito: abbonati prima che tu lo perda!

Taylor Swift è la star del momento, premiata anno dopo anno si conferma sempre la regina del pop internazionale. Su Disney+ è disponibile un docu-film proprio su di lei e per questo vi segnaliamo la possibilità di vederlo abbonandovi proprio a Disney+ a dei prezzi super accessibili: l'abbonamento Premium è infatti disponibile a soli 11,99€ al mese.

Il docu-film su Taylor Swift e tanto altro su Disney+

L'abbonamento Premium di Disney+ offre un accesso senza precedenti al vasto universo dell'intrattenimento Disney, fornendo un'esperienza di visione straordinaria per gli appassionati di tutte le età. Con una vasta libreria di contenuti, che include film classici, serie TV amate, documentari avvincenti e molto altro, l'abbonamento Premium offre un'immersione completa nel magico mondo Disney.

Gli abbonati Premium possono godere di numerosi vantaggi esclusivi, come la possibilità di guardare in streaming i contenuti in 4K Ultra HD e HDR, per una qualità visiva eccezionale. Inoltre, l'abbonamento Premium consente anche di accedere a nuovi titoli in anteprima e di godere di contenuti esclusivi disponibili solo per gli abbonati Premium.

Con la funzione di download, gli abbonati possono anche guardare i loro film e le loro serie TV preferite offline, perfetto per godersi l'intrattenimento Disney in movimento, senza doversi preoccupare della connessione internet.

Inoltre, l'abbonamento Premium di Disney+ offre un'esperienza senza pubblicità, consentendo agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti senza interruzioni. A tutto questo si andrà ad aggiungere anche il docu-film sulla regina della musica internazionale: Taylor Swift. Tutto viene offerto a soli 11,99€ al mese.

Per guardare contenuti esclusivi Disney o relativi al mondo di Star Wars, Marvel, National Geographic e tanto altro ancora tra cui il docu-film su Taylor Swift, basterà abbonarsi a Disney+: l'abbonamento Premium viene proposto a 11,99€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.