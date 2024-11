Il DAZN Black Friday spariglia le carte con offerte da 5,90€ al mese

Anche DAZN scende in campo nella giornata del Black Friday con offerte a partire da 5,90 euro al mese. La promozione copre tutti i piani - da Start a Plus, passando per Goal Pass e Standard - e le diverse versioni di ciascuno, vale a dire piano annuale con vincolo di 12 mesi, piano mensile senza vincoli e piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione.

Il paino che parte da 5,90 euro al mese è DAZN Start, che include il meglio di basket, pallavolo, NFL e boxe, più la UEFA Women's Champions League. Per la Serie A, invece, l'offerta più bassa parte da 7,90 euro al mese con il piano annuale di Goal Pass, che offre la visione di 3 partite per ogni giornata. Le offerte del Black Friday saranno valide fino all'8 dicembre.

Tutte le offerte del DAZN Black Friday

Riepiloghiamo quindi le offerte lanciate da DAZN in occasione del Black Friday per i piani Start, Goal Pass, Standard e Plus.

START

5,90 euro al mese per i primi 3 mesi , poi 11,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

, poi 11,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi 7,90 euro al mese per i primi 3 mesi , poi 14,99 euro al mese senza vincoli

, poi 14,99 euro al mese senza vincoli 69 euro per il piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione invece di 99 euro (anche in 3 rate da 23 euro senza interessi con Klarna)

GOAL PASS

7,90 euro al mese per i primi 3 mesi , poi 13,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

, poi 13,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi 9,90 euro al mese per i primi 3 mesi , poi 19,99 euro al mese senza vincoli

, poi 19,99 euro al mese senza vincoli 89 euro per il piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione invece di 129 euro (anche in 3 rate da 29,66 euro senza interessi con Klarna)

STANDARD

14,90 euro al mese per i primi 3 mesi , poi 34,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

, poi 34,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi , poi 44,99 euro al mese senza vincoli

, poi 44,99 euro al mese senza vincoli 259 euro per il piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione invece di 359 euro (anche in 3 rate da 86,33 euro senza interessi con Klarna)

PLUS

24,90 euro al mese per i primi 3 mesi , poi 59,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

, poi 59,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi 29,90 euro al mese per i primi 3 mesi , poi 69,99 euro al mese senza vincoli

, poi 69,99 euro al mese senza vincoli 399 euro per il piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione invece di 599 euro (anche in 3 rate da 133 euro senza interessi con Klarna)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.