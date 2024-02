Il CINEMA a casa con la smart TV Samsung 55 pollici 4K: 39% DI SCONTO

Samsung è un'azienda leader in ogni settore in cui opera e offre il top in ogni fascia di prezzo e oggi, su Amazon, è presente e disponibile un maxi sconto del 39% sulla smart TV da 55 pollici di casa Samsung per un prezzo totale di 423€.

Sconto pazzesco del 39% sulla smart TV 4K da 55 pollici di Samsung

La Smart TV Samsung UE55 CU7190 UXZT offre un'esperienza visiva coinvolgente grazie al suo schermo da 55 pollici con tecnologia LED e risoluzione 4K. Le dimensioni del prodotto sono di 25P x 123,1l x 78,3H cm. La tecnologia PurColour garantisce colori ottimizzati per immagini vivide e realistiche, mentre il potente processore Crystal 4K con sistema di Upscaling porta una risoluzione 4K a tutti i contenuti. Dotata di una frequenza di aggiornamento di 50 Hz, questa TV Samsung presenta diverse caratteristiche speciali, tra cui un design piatto e un audio surround 3D abbinato all'audio virtuale del canale superiore per un'esperienza sonora immersiva. Il Smart Hub offre una navigazione ottimizzata con tre categorie: Media, Game e Ambient, adattando l'esperienza in base all'utilizzo dell'utente. Inoltre, la funzione Adaptive Sound ottimizza l'audio in tempo reale in base al tipo di contenuto, garantendo un suono vivido e bilanciato. In termini di connettività, la TV Samsung è dotata di Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI, offrendo una vasta gamma di opzioni per connettere dispositivi esterni e accedere ai contenuti online. Smart TV Samsung al 39% di sconto: acquistala subito! Amazon, oggi, pensa al tuo intrattenimento e lo fa mettendo in maxi sconto del 39% la smart TV Samsung da 55 pollici con tecnologia 4K per un costo finale d'acquisto di 423€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.