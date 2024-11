Il Black Friday "piega" il prezzo del Motorola Razr 50 Ultra (-35%)

Il Motorola Razr 50 Ultra reinventa l'iconico design pieghevole con tecnologia avanzata e funzionalità innovative, offrendo un’esperienza unica per gli utenti moderni. Grazie al display esterno pOLED da 4.0", puoi svolgere azioni quotidiane senza aprire il telefono: scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video in alta qualità, ottenere indicazioni stradali e molto altro, tutto con comodità.

Quando aperto, il display interno flessibile pOLED da 6.9" garantisce una visione immersiva e perfetta, senza alcun segno visibile sulla piega grazie alla sua tecnologia brevettata. Realizzato con materiali super resistenti, lo smartphone è certificato SGS low blue light, SGS log motion blur e Pantone, assicurando protezione per gli occhi e colori straordinariamente accurati.

La doppia fotocamera da 50+50MP con OIS e teleobiettivo 2x consente di scattare foto nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce, mentre la fotocamera interna da 32MP è perfetta per selfie pronti da condividere. Le funzionalità di fotografia e video sono potenziate dall’intelligenza artificiale, disponibile anche sullo schermo esterno.

Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, supporto 5G e Wi-Fi 7, il Razr 50 Ultra garantisce velocità ultrarapide per download e streaming senza interruzioni. La RAM da 12GB e i 512GB di memoria interna offrono spazio in abbondanza per tutti i tuoi contenuti preferiti.

Oggi, su Amazon, il Motorola Razr 50 Ultra viene messo in promozione con uno sconto del 35% per un costo totale e finale di 778,99€.