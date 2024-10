Il Black Friday è già iniziato con questa incredibile offerta di NordVPN

Il Black Friday è uno tra i momenti dell'anno più attesi da chi ama lo shopping. Nonostante manchi ancora poco più di un mese, qualcuno ha già anticipato i tempi proponendo un'offerta davvero interessante: si tratta di NordVPN, che offre fino al 71% di sconto sui propri abbonamenti, insieme a 3 mesi extra gratuiti.

Proteggi la tua privacy online con NordVPN

NordVPN offre soluzioni di sicurezza affidabili. Infatti, sfrutta crittografia A-256 all'avanguardia per proteggerti in ogni momento. Inoltre, rispetto alla concorrenza, mette a disposizione dei propri utenti degli strumenti avanzati. Come la funzione Threat Protection, che blocca i tracker, nasconde le pubblicità e scansiona i download alla ricerca di malware.

È importante sottolineare che NordVPN non raccoglie né memorizza informazioni sulle tue attività online, mantenendo anonimi dati sensibili come la larghezza di banda utilizzata, log di traffico o indirizzi IP. A proposito di larghezza di banda, non dovrai preoccuparti né di buffering, né di limiti perché NordVPN garantisce larghezza di banda illimitata e velocità elevate, ideali per lo streaming.

Con un unico account NordVPN, puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Il servizio è supportato da gran parte dei device: PC, telefoni, smart TV e anche router. NordVPN, inoltre, vanta una rete di oltre 6400 server in 111 Paesi. La configurazione è facile e veloce: puoi utilizzare anche la funzione "Connessione rapida" per collegarti automaticamente al server più adatto in base alle condizioni della tua rete.

Con il Black Friday di NordVPN, hai la possibilità di ottenere uno sconto fino al 71% sul piano annuale e beneficiare di 3 mesi extra di servizio gratuito. Il prezzo mensile parte da soli 3,59 euro. Inoltre, grazie alla garanzia di rimborso di 30 giorni, puoi provare il servizio senza rischi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.