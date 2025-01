Il 2025 porta in dote una nuova lingua con Babbel

Un team composto da più di 150 esperti in didattica, più di 15 milioni di abbonamenti venduti in tutto il mondo e 9 studenti su 10 che confermano di aver fatto importanti passi in avanti nell'apprendimento della lingua nel giro di poche settimane. Questo è il biglietto da visita di Babbel, uno dei servizi migliori nel suo settore.

Ancora per 11 giorni sarà possibile sfruttare la promozione che offre il 65% di sconto sul piano di 12 mesi e quello a vita, con prezzi a partire da 7,39 euro al mese se la scelta ricade sul primo.

Queste sono invece le lingue disponibili sulla piattaforma Babbel: inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, svedese, russo, turco, norvegese, olandese, indonesiano, polacco e danese.

Per quanto riguarda invece la promozione con sconti fino al 65%, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale Babbel.

Imparare una nuova lingua straniera con Babbel

Ecco una panoramica dei prezzi dei vari piani Babbel disponibili, in sconto fino al 65% grazie all'offerta per il nuovo anno:

piano a vita Lifetime : 209,99 euro anziché 599,99 euro per effetto di uno sconto del 65%

: 209,99 euro anziché 599,99 euro per effetto di uno sconto del 65% piano della durata di 12 mesi : 7,39 euro al mese per effetto di uno sconto del 65% (88,68 euro anziché 251,88 euro con addebito ogni anno)

: 7,39 euro al mese per effetto di uno sconto del 65% (88,68 euro anziché 251,88 euro con addebito ogni anno) piano della durata di 6 mesi : 11,99 euro al mese per effetto di uno sconto del 45% (71,94 euro anziché 125,94 euro con addebito ogni sei mesi)

: 11,99 euro al mese per effetto di uno sconto del 45% (71,94 euro anziché 125,94 euro con addebito ogni sei mesi) piano della durata di 3 mesi : 15,99 euro al mese per effetto di uno sconto del 20% (47,97 euro anziché 59,96 euro con addebito ogni tre mesi)

: 15,99 euro al mese per effetto di uno sconto del 20% (47,97 euro anziché 59,96 euro con addebito ogni tre mesi) piano della durata di 1 mese: 20,99 euro (non sono previsti sconti)

Ciascun piano dell'elenco qui sopra consente ai suoi studenti l'accesso illimitato a tutte le lingue della piattaforma, a cui si aggiungono podcast, giochi e lezioni in-app.

L'offerta in corso, con sconti fino al 65% sul piano a vita e quello della durata di 12 mesi, è disponibile tramite questa pagina del sito Babbel.

