ICQ: addio ad un'icona della messaggistica dopo 28 anni

Dopo quasi 28 anni di attività, ICQ, l'applicazione di messaggistica istantanea che ha segnato un'epoca, chiuderà definitivamente il 26 giugno 2024. Per milioni di utenti, questa è una notizia malinconica, poiché ICQ è stata per lungo tempo una piattaforma fondamentale per mantenere i contatti con amici e familiari in tutto il mondo.

Lanciata nel 1996 da Mirabilis, una piccola startup israeliana, ICQ (che sta per "I Seek You") è stata una delle prime applicazioni di messaggistica istantanea a ottenere un grande successo. La sua facilità d'uso, le iconiche notifiche "uh-oh" e la possibilità di chattare individualmente o in gruppi l'hanno resa un punto di riferimento per la comunicazione online. Negli anni di maggior gloria, ICQ ha raggiunto oltre 100 milioni di utenti attivi, un numero straordinario per l'epoca. Ha permesso di superare le barriere geografiche e di connettere persone in tempo reale, favorendo nuove amicizie e relazioni virtuali.

Il declino causato dalla concorrenza spietata

Con l'avvento di nuovi giganti della messaggistica come AOL Instant Messenger, Yahoo Messenger e, più recentemente, WhatsApp e Discord, la popolarità di ICQ è gradualmente diminuita. Nel 2010, l'azienda è stata acquisita da Mail.ru (ora VK) per 187 milioni di dollari, con l'intento di rilanciare la piattaforma. Nonostante gli sforzi, ICQ non è riuscita a ritrovare il suo antico splendore, rimanendo nell'ombra rispetto alle piattaforme più moderne e competitive.

La decisione di chiudere ICQ non è stata ancora ufficialmente commentata, ma è probabile che la sua obsolescenza tecnologica e la concorrenza schiacciante abbiano giocato un ruolo cruciale. Anche se ICQ scomparirà, la sua eredità rimarrà nei cuori di molti come un pioniere della comunicazione online. Ha rappresentato un'epoca in cui internet era un territorio nuovo e affascinante, dove le connessioni virtuali potevano trasformarsi in vere amicizie e relazioni. Un vero e proprio capostipite di un internet primordiale chiude, tanta nostalgia ma anche tanto amore per uno dei primi ponti fra le persone lontane.