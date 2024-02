IceDrive: massima sicurezza e 3TB di spazio a soli 10€ al mese

Negli ultimi anni è cresciuta tantissimo la disponibilità di soluzioni cloud storage, con tutte le aziende che promettono la massima sicurezza dei dati. Sarà vero?

Lasciando la risposta in sospeso, l’aspetto fondamentale adesso è trovare il giusto equilibrio spazio di archiviazione, qualità e prezzo.

In tal senso, ti proponiamo IceDrive, che si distingue per il suo rapporto qualità-prezzo eccezionale. Possiamo assicurarti che questo servizio mantiene ciò che promette, ossia proteggere i tuoi dati archiviati in cloud.

La crittografia client-side avanzata è sinonimo di garanzia. Ogni file e nomi di cartelle vengono criptati sul tuo dispositivo prima di essere inviati ai server di IceDrive. Con la crittografia zero-knowledge, soltanto tu potrai visualizzare e decriptare i tuoi dati.

Massima sicurezza, ampio spazio e costi light: la combinazione vincente di IceDrive

Per andare incontro alle esigenze di ogni utente, IceDrive offre diverse piani. Uno dei più apprezzati è quello da 3 TB a soli 10€ al mese. Un prezzo davvero conveniente, con uno spazio più che sufficiente sia per i privati che per le aziende.

In alternativa, ci sono le soluzioni quinquennali, con spazio cloud che va da 1 a 10 TB, sempre a costi competitivi.

Al di là delle prestazioni e della massima sicurezza, un altro elemento distintivo è la facilità d’uso. L’interfaccia di IceDrive è realmente molto intuitiva, pulita e facile da navigare. Indipendentemente dalla tua conoscenza informatica, gestire i tuoi file in cloud diventa un gioco da ragazzi.

Navigherai nell'interfaccia in modo veloce, mentre il caricamento fluido dei file non ti provocherò alcun stress, soprattutto quando operi direttamente dal tuo smartphone.

Grazie alla combinazione vincente tra sicurezza avanzata, ampio spazio cloud e prezzi ultra competitivi, IceDrive è senza dubbio la soluzione ideale migliore del momento.

Se scegli questo servizio, trasformerai il tuo modo di archiviare e accedere ai tuoi dati. Entra nel sito Web ufficiale cliccando sul bottone qui sotto e abbonati!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.