I vantaggi di imparare una nuova lingua con questo metodo innovativo

Per molti lo studio delle regole grammaticali e sintattiche di una lingua e il tempo trascorso tra lezioni lunghe e pesanti e la lettura di libri fatti di esercizi e teorie non ha funzionato. Eppure il desiderio e l’esigenza di apprendere una lingua straniera è ancora forte. Per soddisfare questa necessità Mondly ha sviluppato un metodo innovativo che è in promozione con un pacchetto a vita con uno sconto del 95%.

L’innovazione del metodo di apprendimento di Mondly

Quella di Mondly è una vera e propria rivoluzione didattica. Il suo approccio, infatti, si basa su diverse novità, alcune anche metodologiche. Innanzitutto l’apprendimento di una lingua straniera partendo dalla propria lingua madre. È un cambiamento significativo che permette di imparare una nuova lingua in maniera più naturale e meno ostica.

Inoltre Mondly adotta un sistema che prevede lezioni giornaliere veloci così da mantenersi sempre in allenamento e crescere in maniera rapida e costante. L’apprendimento della nuova lingua avviene inoltre concentrandosi prevalentemente sulle frasi e sulle conversazioni. Per farlo si attinge alle strategie di gamification per migliorare la memorizzazione delle informazioni e alle tecnologie della Realtà Aumentata e della Realtà Virtuale.

Queste consentono di confrontarsi con un chatbot con il quale dialogare imparando così a padroneggiare la nuova lingua. Il tutto in maniera divertente e stimolante.

L’offerta di Mondly si articola su un pacchetto a vita con uno sconto esclusivo del 95%. Un pacchetto sempre disponibile che consente di accedere a 41 lingue diverse, tutte da imparare con lo stesso metodo innovativo che parte dalle nozioni della propria lingua madre.

Un sistema da prendere in considerazione sia per imparare una nuova lingua che per migliorare le proprie competenze così da parlare fluentemente nella lingua straniera. Un’opportunità di crescita personale e professionale disponibile con uno sconto del 95% per accedere in qualsiasi momento a un corso di lingua professionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.