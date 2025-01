I tuoi dati personali sono a rischio? Surfshark Alert ti avvisa in tempo reale

Molti antivirus hanno il merito e l’efficacia di rimuovere i pericoli dal proprio dispositivo (PC, smartphone o tablet) così come di informare se ci sono vulnerabilità da risolvere. Ma spesso ciò di cui si ha bisogno in presenza di un attacco informatico o una fuga di dati è quello di essere informati tempestivamente per poter correre ai ripari modificando le credenziali d’accesso degli account personali e bloccando le carte di pagamento. Surfshark Alert si occupa proprio di questo ed è uno degli innovativi strumenti di sicurezza disponibili nei pacchetti Surfshark One. Attivane uno per ottenere Surfashark Alert.

Ricevi notifiche in tempo reale sulla tua sicurezza online

Surfshark Alert è un tool che si occupa di scansionare il web per individuare rapidamente le fughe di dati sensibili. Quando le rileva invia immediatamente una notifica così da poter intervenire subito per risolvere il problema e limitare le conseguenze.

Questo strumento si occupa di monitorare le password e le credenziali di accesso di e-mail e account personali, così come i dati delle carte di credito e i documenti di identità. In modo particolare Surfshark Alert invia notifiche quando un sito, un dominio o un prodotto associato al profilo utente subisce una violazione che espone i suoi dati personali. Inoltre si attiva quando le informazioni diventano a rischio in presenza di un malware in funzione sul proprio dispositivo.

Per attivare e utilizzare Surfshark Alert è necessario attivare uno degli abbonamenti Surfshark One. Sono due le soluzioni disponibili: Surfshark One a 2,69€ al mese per 27 mesi (di cui tre gratuiti) con un risparmio dell’85% o Surfshark One+ a 4,29€ al mese per 27 mesi (di cui tre gratuiti) con un risparmio del 79%. Confronta i piani e scopri tutte le opzioni per la sicurezza online che puoi ottenere per te e tutti i componenti della tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.