I trader seguono le notizie Ripple-SEC per prevedere la prossima mossa di XRP

Nel settore delle criptovalute, in continua evoluzione, si stanno svolgendo due storie avvincenti: l'avvincente saga legale tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense sullo status di XRP e l'emergere di NuggetRush (NUGX), una memecoin che cerca di ridefinire il gioco play-to-earn (P2E) sulla blockchain di Ethereum. Perché gli investitori di XRP si stanno rivolgendo a NuggetRush? Scoprilo qui.

>>Tutto quel che devi sapere su NuggetRush<<

La fase di scoperta si è conclusa nella battaglia legale tra Ripple e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, scatenando voci di accordo all'avvicinarsi di date importanti. In particolare, il termine per l'accertamento si è chiuso il 20 febbraio 2024 e le date chiave si avvicinano e circolano voci di accordo. Questa battaglia legale ha dominato le notizie sulle criptovalute per molti mesi e gli investitori si chiedono quale sia il futuro di XRP (XRP).

Gli investitori di XRP hanno spostato la loro attenzione sulle prossime date che determineranno la direzione futura dell'altcoin. La SEC depositerà una memoria sui rimedi il 13 marzo, mentre il 12 aprile è il termine ultimo per le mozioni che si oppongono alle proposte di rimedi. Inoltre, il 29 aprile è il termine ultimo per i rimedi, in cui il tribunale stabilirà le sanzioni per le vendite istituzionali di XRP da parte di Ripple.

Il verdetto finale del giudice Analisa Torres potrebbe non arrivare prima di agosto, ma un accordo potrebbe risolvere il caso prima. Questa possibilità è stata ribadita da altri esperti del settore, citando l'impatto che questa causa ha avuto su Ripple, XRP e sull'intero mercato delle criptovalute.

Inizialmente, la SEC ha accusato Ripple di aver venduto titoli non registrati (token XRP), chiedendo una sanzione di 770 milioni di dollari. Nonostante ciò, una sentenza del luglio 2023 ha favorito Ripple, affermando che le vendite su exchange pubblici erano lecite, ma le vendite a specifici investitori istituzionali erano considerate illegali.

Nel frattempo, la community di criptovalute attende con ansia ulteriori sviluppi, sperando di ottenere una conclusione definitiva della battaglia legale per determinare la prossima mossa di XRP.

Il 22 febbraio XRP era valutato 0,5418 $, con un aumento dello 0,42% nell'ultima settimana. Secondo gli analisti, XRP sarà scambiato tra 0,5350 $ e 0,5650 $, in attesa delle date della causa Ripple contro la SEC.

NuggetRush (NUGX): rivoluzionare il gioco play-to-earn con l'avventura mineraria di memecoin

NuggetRush (NUGX) è una memecoin ospitata sulla blockchain di Ethereum. Consiste in un'avventura mineraria ben progettata per sfidare i giochi play-to-earn (P2E) consolidati. Secondo gli analisti, il progetto ha tutte le caratteristiche e i componenti che gli permetteranno di detronizzare le memecoin di Elon e di affermare il proprio dominio sul mercato.

A questo proposito, NuggetRush (NUGX) sta sviluppando una piattaforma in cui gli investitori, i giocatori e tutti gli appassionati di P2E interessati possono beneficiare di alte ricompense per la partecipazione a un'interessante avventura di corsa all'oro.

NuggetRush (NUGX) offre la possibilità di immergersi nella routine quotidiana dei minatori artigianali dei paesi in via di sviluppo. I giocatori possono provare l'emozione di costruire gallerie e di estrarre personalmente le risorse minerarie.

Indipendentemente dal fatto che si abbia esperienza o che si sia alle prime armi, NuggetRush (NUGX) è perfetta per tutti. La piattaforma è dotata di personaggi esperti nel settore minerario che aiutano i giocatori nelle loro spedizioni. Per questo motivo, si colloca tra i migliori altcoin da acquistare. Inoltre, i partecipanti ricevono attrezzature per l'estrazione mineraria man mano che procedono verso livelli più alti.

NuggetRush (NUGX) offre ai giocatori e agli investitori molte opportunità di guadagnare ricompense nel gioco. Nonostante ciò, le opportunità disponibili non dipendono dalle capacità o dai livelli di abilità del giocatore. I partecipanti a NuggetRush (NUGX) ottengono ricompense da competizioni, tornei, battaglie e partite classificate.

Dopo aver completato un'attività, gli utenti ricevono varie ricompense di gioco come attrezzature minerarie, i personaggi NFT di tendenza e altri macchinari e asset avanzati. I giocatori possono poi scambiare questi oggetti da collezione con denaro tangibile offerto sul marketplace di NuggetRush (NUGX). Inoltre, i giocatori e gli investitori possono incrementare i loro guadagni e ricevere ricompense più alte mettendo in staking i loro NFT.

L'ICO blockchain di NuggetRush (NUGX) sta attirando l'intera community delle criptovalute grazie al suo costante slancio rialzista. Attualmente, il progetto si trova nel quinto round della prevendita, con un valore di 0,018 $, e salirà al prezzo di quotazione di 0,020 $ alla fine di questo round. Il progetto ha venduto oltre 190 milioni di token e ha raccolto almeno 2,3 milioni di dollari.

Gli esperti ritengono che il valore di NUGX aumenterà in modo massiccio dopo la quotazione sugli exchange tradizionali, rendendolo il migliore investimento in criptovalute di oggi.

Visita il sito della prevendita di NuggetRush

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.