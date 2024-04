I possessori di Tron e XRP cercano l'impennata

Il $RECQ di Rebel Satoshi si distingue nel settore perché gli esperti affermano che è una delle migliori altcoin in cui investire e ha un potenziale senza rivali. Nel frattempo, le criptovalute popolari come TRX e XRP potrebbero aumentare, secondo i principali analisti di criptovalute. Approfondiamo le recenti prestazioni di $RECQ, TRX e XRP per determinare la migliore criptovaluta in cui investire!

Dune integra la rete TRON: TRX è destinato a salire

Come rivelato il 25 marzo, Dune ha ufficialmente incorporato la rete TRON. Questa collaborazione è vista come un passo cruciale per aumentare la disponibilità di dati accessibili per l'ecosistema blockchain, in particolare per l'ecosistema delle stablecoin.

Da questo sviluppo, il TRX di Tron è salito dello 0,42%, che gli esperti hanno interpretato come l'inizio di una corsa al rialzo sostenuta per Tron. Il TRX di Tton è passato da $ 0,117 a $ 0,119 a causa della notizia. Gli esperti ritengono che la moneta TRX di Tron salirà ulteriormente per raggiungere $ 0,3876 entro metà marzo.

Al contrario, alcuni altri analisti hanno mostrato un livello di pessimismo ispirato dalle preoccupazioni per la sicurezza intorno a Tron. Ciò ha portato a prevedere che TRX scenderà a 0,108$ entro la metà di aprile.

La SEC chiede al giudice di multare Ripple per 2 miliardi di dollari nel caso in corso

Secondo un documento del tribunale reso pubblico, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto al giudice distrettuale Analisa Torres di imporre circa 2 miliardi di dollari di multe contro Ripple Labs nel caso SEC contro Ripple in corso. La SEC ha depositato la sua richiesta di rimedi e la sentenza sotto sigillo il 22 marzo.

Contrariamente alle aspettative, XRP è aumentato in modo significativo da quando è scoppiata questa notizia. In particolare, XRP è salito dello 0,18% da $0,6109 a $0,6120 in cinque giorni. Gli esperti di XRP ritengono che il mercato delle criptovalute sia entrato in una bull run che vedrà XRP salire a $ 0,913 entro maggio.

Tuttavia, secondo alcuni altri analisti di mercato di Ripple, ci sarà una correzione per XRP a circa $ 0,478 entro maggio a causa delle società in accomandita semplice e dei casi legali che incombono su Ripple.

I primi investitori di Rebel Satoshi guardano all'impennata garantita del 525% di $RECQ

Il progetto Rebel Satoshi, basato sulla rete Ethereum, è l'ultima aggiunta al panorama delle meme coin. Rebel Satoshi è uno sforzo rivoluzionario del mercato ispirato da Guy Fawkes e Satoshi Nakamoto per opporsi alle forze di mercato centralizzate e sfidare il sistema finanziario.

L' ecosistema Rebel Satoshi si basa su un sistema a doppio token che presenta i token $RBLZ e $RECQ. In questa economia a doppio token, il token $RBLZ rappresenta la governance e l'appartenenza di Rebel Satoshi, mentre il token $RECQ funge da token di utilità quotidiana. In termini di offerta massima, le monete $RBLZ e $RECQ hanno scorte limitate, rispettivamente di 250 milioni e 3 miliardi.

Rebel Satoshi sta gestendo la prevendita del $RECQ in più fasi, con l'Early Bird Round attualmente in corso, con token al prezzo di $ 0,0020 ciascuno. Con il lancio, il prezzo del token $RECQ salirà a 0,0125$, segnando un ROI del 525%.

$RBLZ, invece, è stato quotato su diversi importanti exchange, tra cui Uniswap, CoinGecko, Coinstore e Dextools. Dopo la sua impressionante performance finora, gli esperti di ICO prevedono che la moneta raggiungerà presto un nuovo massimo storico.

Per gli ultimi aggiornamenti e ulteriori informazioni, assicurati di visitare il sito Web ufficiale di Rebel Satoshi o contatta Rebel Red tramite Telegram

