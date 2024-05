I nuovi iPad Air 2024 sono su Amazon: prenotali subito al MIGLIOR PREZZO

Dopo un po' di attesa è adesso possibile prenotare i nuovi modelli di iPad Air, presentati da Apple un paio di giorni fa, dotati di chip M2 e con l'inedita versione da 13 pollici. I prezzi partono da 719 euro per la variante da 11 pollici con solo WiFi. In tutti i casi è previsto il prezzo minimo garantito e la consegna al D1 fissato per il 15 maggio.

iPad Air 2024: tutti i modelli in preordine

La scelta è ampia visto che, come detto, con questa generazione di iPad Air debutta una nuova variante con display da 13 pollici. Per ogni tablet sono previsti quattro differenti tagli di memoria e altrettante colorazioni. Puoi scegliere inoltre tra il modello solo WiFi e la versione WiFi + Cellular che ti permette di inserire una scheda SIM per avere internet come e quando vuoi.

iPad Air 2024 11" - WiFi

iPad Air 2024 11" - WiFi + Cellular

iPad Air 2024 13" - WiFi

iPad Air 2024 13" - WiFi + Cellular

Scegli il modello e la colorazione che fa per te ed effettua il preordine. Con la spedizione Prime ti saranno consegnati a casa il 15 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.