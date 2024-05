Blaustahl: la chiavetta USB da soli 8KB che (però) dura 200 anni

Se cerchi un modo sicuro e duraturo per archiviare i tuoi dati più importanti Blaustahl di Machdyne è un'interessante e (soprattutto) longeva soluzione, si tratta di una chiavetta USB da soli 8KB progettata, però, per durare fino a 200 anni.

Nonostante la sua capacità limitata, Blaustahl offre diverse caratteristiche interessanti. La chiavetta utilizza memoria FRAM, nota per il suo bassissimo consumo energetico, la rapidità di scrittura e l'elevatissima resistenza alla scrittura, rendendola ideale per l'archiviazione a lungo termine. Questo tipo di memoria garantisce che i tuoi dati restino intatti per decenni, senza degradarsi nel tempo.

Il Blaustahl è dotato di un microcontrollore Raspberry Pi RP2040, che lo rende versatile e adatto a una varietà di applicazioni di archiviazione sicura. Questo microcontrollore assicura che la chiavetta possa gestire i dati in modo efficiente e sicuro, offrendo un ulteriore livello di affidabilità.

8KB per 200 anni: ecco la chiavetta USB Blaustahl

Un'altra caratteristica distintiva del Blaustahl è l'editor di testo integrato. Utilizzando un programma di comunicazione seriale come PuTTY o Tera Term, puoi accedere all'editor di testo e modificare i tuoi file direttamente sulla chiavetta.

La chiavetta è dotata anche di un LED blu che indica lo stato della chiavetta, fornendo un feedback visivo immediato sull'attività del dispositivo. Inoltre, il Blaustahl ha un prezzo accessibile, costando solo 29,95€. Questo lo rende una soluzione economica per chi cerca un metodo affidabile di archiviazione dei dati a lungo termine.

Nonostante la capacità di 8KB possa sembrare limitata, il Blaustahl è perfetto per memorizzare una discreta quantità di testo, a seconda della formattazione. È ideale per la memorizzazione sicura di password, chiavi di criptovalute, appunti e dati di geocaching. Questi tipi di informazioni, spesso cruciali, possono essere conservati in modo sicuro e a lungo termine su un dispositivo di dimensioni ridotte ma estremamente affidabile.