I migliori plugin gratis per WordPress

WordPress è una piattaforma gratuita e open source tra le più diffuse che consente di creare, modificare e gestire i propri siti web. Sono milioni i siti, portali, blog ospitati su WordPress e migliaia i plugin disponibili. I plugin sono una sorta di “estensione” che aggiunge e amplia le funzionalità base della piattaforma, ad esempio integrando pulsanti di condivisione o contact form. In questo articolo elencheremo i tre migliori plugin gratis per WordPress.

1. Yoast SEO Free

La SEO è fondamentale per ottimizzare il proprio sito web all'interno dei principali motori di ricerca. Yoast SEO è uno dei migliori plugin che permettono di migliorare il proprio posizionamento e quindi attrarre più visitatori. La versione che ti segnaliamo è quella gratuita, anche se limitata a una sola parola chiave. È possibile acquistare anche la versione Premium.

2. W3 Total Cache

L'obiettivo di W3 Total Cache è mantenere stabile la velocità di caricamento del tuo sito web. Come? Creando una copia cache dei tuoi contenuti e delle tue pagine, a patto che siano state caricate almeno una prima volta. Così è possibile ottenere prestazioni migliori e fare una buona impressione con i visitatori.

3. WooCommerce

Grazie a questo plugin è possibile aprire un negozio online direttamente con WordPress senza alcuno sforzo. È un'estensione molto intuitiva e semplice da utilizzare, con cui anche i meno esperti possono gestire il proprio e-commerce senza problemi e promuoverlo per aumentare il traffico del proprio business.

Come creare un sito web professionale con WordPress

WordPress è una piattaforma alla portata di tutti. Tuttavia, per aprire un sito web professionale potresti avere bisogno di qualche conoscenza in più oltre alla semplice base. Perciò ti consigliamo il videocorso completo realizzato dall'esperto di sviluppo web Ignacio Cruz: un percorso in 33 lezioni, lungo 4 ore e 44 minuti, in cui avrai l'occasione di apprendere ogni sfaccettatura della piattaforma.

Inizierai scoprendo le basi come gestione del menu di amministrazione e creazione di contenuti; man mano proseguirai verso ambiti più complessi e funzionali, come l'installazione di temi e plugin che possano facilitarci il lavoro. L'obiettivo del corso, infatti, è quello di insegnare a tutti gli utenti a sfruttare al massimo gli strumenti gratuiti che WordPress mette a disposizione, per impostarli in base alle proprie esigenze.

Il videocorso è rivolto principalmente a coloro che vogliono realizzare il proprio web, ma anche a chi è interessato a conoscere alcuni aspetti avanzati di WordPress senza che sia necessario saper scrivere alcun codice di programmazione. Non è necessaria, quindi, alcuna competenza particolare per accedere al corso, che è aperto a tutti – principianti compresi. “Creazione di un sito professionale con WordPress” di Ignacio Cruz è in offerta a 12,90 euro invece di 59,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.