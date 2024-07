I migliori film Pixar da guardare in streaming su Disney+ oggi

Pixar è un vero e proprio punto di riferimento dell'intrattenimento digitale e da diversi anni è parte di Disney. Il successo ottenuto dall'ultima produzione di Pixar, l'apprezzato Inside Out 2, conferma come il marchio sia una vera e propria garanzia di qualità. Per tutti gli appassionati e per chi vuole scoprire i film di Pixar, in questo momento, la scelta giusta è affidarsi a Disney+. Il catalogo della piattaforma di streaming di Disney è ricco di contenuti da scoprire. Basta attivare un abbonamento a Disney+ a partire da 5,99 euro al mese per poter iniziare subito lo streaming di alcune delle produzioni di maggior successo di Pixar.

I migliori film Pixar da guardare su Disney+

Su Disney+ ci sono tantissime produzioni Pixar da scoprire. Ecco alcuni dei film imperdibili:

tutta la saga di Toy Story ; sulla piattaforma è possibile guardare i quattro film dell'apprezzata saga che, capitolo dopo capitalo, ha saputo intrattenere milioni di appassionati

; sulla piattaforma è possibile guardare i quattro film dell'apprezzata saga che, capitolo dopo capitalo, ha saputo intrattenere milioni di appassionati Cars - Motori ruggenti ; si tratta di uno dei film più apprezzati di Pixar; realizzato nel 2006, Cars è ancora oggi uno dei maggiori successi della compagnia, soprattutto in Italia (anche grazie a un doppiaggio molto ispirato); la visione è sicuramente consigliata

; si tratta di uno dei film più apprezzati di Pixar; realizzato nel 2006, Cars è ancora oggi uno dei maggiori successi della compagnia, soprattutto in Italia (anche grazie a un doppiaggio molto ispirato); la visione è sicuramente consigliata Monsters & Co. ; si tratta di una produzione del 2001 che riesce ancora a sorprende e convincere; l'improbabile avventura dell'accoppiata formata dai mostri Mike e Sulley continua a essere una visione consigliata

; si tratta di una produzione del 2001 che riesce ancora a sorprende e convincere; l'improbabile avventura dell'accoppiata formata dai mostri Mike e Sulley continua a essere una visione consigliata Wall-E ; si tratta di un altro capolavoro Pixar che, con questo film, ha fatto emozionare milioni di spettatori, di tutte le età

; si tratta di un altro capolavoro Pixar che, con questo film, ha fatto emozionare milioni di spettatori, di tutte le età Up; in tema di storie emozionanti non si può non citare Up; i primi minuti sono tra i momenti più tristi delle produzioni Pixar ma il film riesce poi a sorprendere, raccontando una storia divertente ed emozionante

Ratatouille è un'altra produzione di grandissimo successo di Pixar, divertente e con un ritmo incalzante, oltre che con un'ambientazione davvero improbabile; la visione è sicuramente consigliata

è un'altra produzione di grandissimo successo di Pixar, divertente e con un ritmo incalzante, oltre che con un'ambientazione davvero improbabile; la visione è sicuramente consigliata A Bug's Life ; negli anni 90, Pixar tirò fuori un film che ancora oggi è considerato un piccolo capolavoro all'interno del catalogo Disney+

; negli anni 90, Pixar tirò fuori un film che ancora oggi è considerato un piccolo capolavoro all'interno del catalogo Disney+ il primo Inside Out; chiudiamo l'elenco con un altro capolavoro; prima di Inside Out 2, infatti, Pixar ha realizzato l'apprezzatissimo Inside Out che, a distanza di quasi dieci anni, continua a essere un capolavoro

Per guardare i film Pixar su Disney+, quindi, basta collegarsi alla piattaforma. Chi non ha un abbonamento può attivarne uno a partire da 5,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.